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В Бурятии общественница сшила маски для сурдопереводчиков

В Бурятии общественница сшила маски для сурдопереводчиков
Общество,  Фото:Страница Галины Горбатых
В этих масках имеется специальный прозрачный экран

Член Общественной палаты Бурятии, руководитель Региональной общественной организации многодетных семей Бурятии «ДАРИ» Любовь Кондратьева сшила специальные защитные маски для сурдопереводчиков. О потребности в таких масках заявило Бурятское отделение Всероссийского общества глухих.

- Она сама сшила специальные маски с прозрачным экраном в области рта, чтобы люди с проблемами слуха, могли хорошо видеть артикуляцию, которая помогает понять жестовый язык, - написала на своей странице председатель фонда «Общество барьеров» Галина Горбатых.

Маски должны передать председателю Всероссийского общества глухих. 


Как сообщал «Байкал-Daily», жителей Бурятии обязали носить маски в общественных местах. 

коронавирус общественные организации
 
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