В Бурятии общественница сшила маски для сурдопереводчиков

В этих масках имеется специальный прозрачный экран
Член Общественной палаты Бурятии, руководитель Региональной общественной организации многодетных семей Бурятии «ДАРИ» Любовь Кондратьева сшила специальные защитные маски для сурдопереводчиков. О потребности в таких масках заявило Бурятское отделение Всероссийского общества глухих.
- Она сама сшила специальные маски с прозрачным экраном в области рта, чтобы люди с проблемами слуха, могли хорошо видеть артикуляцию, которая помогает понять жестовый язык, - написала на своей странице председатель фонда «Общество барьеров» Галина Горбатых.
Маски должны передать председателю Всероссийского общества глухих.
Как сообщал «Байкал-Daily», жителей Бурятии обязали носить маски в общественных местах.
«Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции», - отмечают врачи
Для размещения медиков подготовлена гостиница «Аян-Отель»
Гостья нашла тайник на балконе
За последние сутки выявлено около восьми тысяч случаев
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с непривычного Первомая
Правоохранители обеспечивали порядок в обсерваторе
Сельчанин угнал УАЗ, чтобы покататься
Малыша случайно нашли местные жители
Злоумышленники купили на деньги пенсионерки алкоголь и продукты
Работы уже начались
Стал известен график работы почты России в Бурятии в праздничные дни
Средства защиты медики получают практически ежедневно
В Иркутской области 130 подтверждённых случаев
Только за прошедшие сутки выявили 28 новых больных COVID-2019
Высадили груши и голубые ели