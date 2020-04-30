В Сотниково военные восстанавливают памятник героям войны

К памятнику односельчанам, не вернувшимся с войны, возложат венки в День Победы
В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения приступили к реставрации памятника воинам-землякам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне.
Военные красят памятник, наводят порядок на территории и устанавливают металлические ограждения. Монумент будет восстановлен в ближайшее время.
Мемориал был построен в 1963 году и расположен рядом с храмом в честь Владимирской иконы Божией Матери.
9 мая в селе пройдут памятные мероприятия, будут даны оружейные салюты и возложены венки к памятнику 48 героям — односельчанам, не вернувшимся с войны, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
К памятнику односельчанам, не вернувшимся с войны, возложат венки в День Победы
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