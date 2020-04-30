В Сотниково военные восстанавливают памятник героям войны





В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения приступили к реставрации памятника воинам-землякам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне.Военные красят памятник, наводят порядок на территории и устанавливают металлические ограждения. Монумент будет восстановлен в ближайшее время.Мемориал был построен в 1963 году и расположен рядом с храмом в честь Владимирской иконы Божией Матери.9 мая в селе пройдут памятные мероприятия, будут даны оружейные салюты и возложены венки к памятнику 48 героям — односельчанам, не вернувшимся с войны, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.