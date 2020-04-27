В Бурятии почти 28 миллионов составили выплаты на республиканский маткапитал
С 1 января по 1 апреля 2020 года правом на республиканский материнский капитал в Бурятии воспользовались 513 семей. Сумма выплаты составила 27,9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Среди тех, кто уже получил средства – семья Оксаны и Аркадия. Счастливые родители воспитывают трёх дочерей.
Старшей восемь лет, в этому году она пошла в школу. Средней дочери пять лет – благодаря её рождению семья получила право на федеральный материнский капитал. Он позволил им направить деньги на погашение жилищной ипотеки.
Девять месяцев назад у Оксаны и Аркадия родилась ещё одна девочка. Это позволило им воспользоваться другой мерой социальной поддержки – республиканским материнским капиталом.
- Несколько лет назад мы приобрели трёхкомнатную квартиру на улице Куйбышева. Когда переезжали в неё, я уже была беременна вторым ребёнком. Естественно, что маткапитал мы в полном объёме направили на частичное погашение ипотеки. Собственно, та же участь постигла и республиканский маткапитал. Зато какое подспорье. Быстрее выкупим квартиру. Кроме того, при рождении самой младшей дочери, мы стали получателями ежемесячной выплаты на третьего ребёнка. 16 апреля сумма в 12 065 рублей уже была зачислена на мою банковскую карту. То есть, даже раньше обычного. Это порадовало, потому сейчас почти вся семья находится на самоизоляции, за исключением супруга. Он продолжает работать. Огромной помощью станет другая мера для семей с детьми – выплаты на детей от 3 до семи лет. Документы намерена оформить через портал Государственных услуг, - рассказала Оксана.
Получательница республиканского маткапитала в Бурятии: «Быстрее погасим ипотеку»
Общество, Фото:
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