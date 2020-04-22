Семьи в Бурятии получают маткапитал на первенцев

Во время действия ограничений, связанных с коронавирусом, отделение Пенсионного фонда по Бурятии оформляет и выплачивает материнский капитал на первенцев
В республике с начала действия решения о выдаче электронного сертификата в проактивном формате, через сайт ПФР и портал Госуслуг, принято по пяти владельцам сертификатов. Ещё 58 семей, обратившихся за сертификатом, в ближайшее время получат право на маткапитал, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Данную меру поддержки семей предложил ввести президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию. В марте программа материнского капитала была расширена для семей, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок.
Таким образом, с начала года право на материнский капитал в размере 466 617 рублей получили в Бурятии 124 семьи с первенцем.
Материнский капитал также даёт им право обратиться за ежемесячной дополнительной выплатой в размере 5 тысяч рублей в апреле-июне, введённой по указу президента РФ на детей до 3 лет. Выплата за апрель уже началась. Она производится не из средств материнского капитала и не учитывается при установлении других мер поддержки.
Для родителей и усыновителей, у которых вторые и последующие дети появились с 2020 года, размер материнского капитала увеличен на 150 тысяч рублей и составляет 616 617 рублей.
С 15 апреля 2020 года жителям республики не нужно лично обращаться в Пенсионный фонд за оформлением сертификата. Электронный сертификат на материнский капитал оформляется автоматически, в проактивном формате. Сразу после рождения ребёнка в Пенсионный фонд поступают сведения из ЗАГСа, в которых уже содержатся все необходимые сведения о ребёнке и его родителях.
Информацию о готовом сертификате направляют в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. После этого семья может приступить к распоряжению средствами материнского капитала.
За время действия программы сертификаты на материнский капитал в Бурятии получили 93 тысячи семей. Из них 59 тыс семей полностью распорядились средствами.
На ежемесячную дополнительную выплату в размере 5 тысяч семьям с маткапиталом, имеющим детей до 3 лет, из федерального бюджета поступит более 115 млн рублей.
Семьи в Бурятии получают маткапитал на первенцев
Общество, Фото:
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