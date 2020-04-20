Бурятская филармония расскажет, как создавались песни военных лет

Всего с 20 апреля по 9 мая выйдет 15 видеолекций



В этом году будет праздноваться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. К этому знаменательному событию Бурятская филармония приготовила серию видеолекций, в которых лектор-музыковед Наталья Ринчинова расскажет о том, как создавались легендарные «День Победы», «Священная война», «Катюша» и другие песни.



- Эти песни – живые свидетели минувшего, память о героическом времени, об огненных верстах, отмеренных солдатскими сапогами на военных фронтовых дорогах, – отмечает Наталья Ринчинова.



Первый выпуск посвящён песне, ставшей своеобразным гимном защиты Отечества – «Священная война».



Всего с 20 апреля по 9 мая выйдет 15 выпусков. Их можно будет увидеть на сайте учреждения (раздел «Новости»), его YouTube-канале, а также на официальных страницах в социальных сетях.



Возрастное ограничение - 6+.

