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Бурятская филармония расскажет, как создавались песни военных лет

Бурятская филармония расскажет, как создавались песни военных лет
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего с 20 апреля по 9 мая выйдет 15 видеолекций

В этом году будет праздноваться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. К этому знаменательному событию Бурятская филармония приготовила серию видеолекций, в которых лектор-музыковед Наталья Ринчинова расскажет о том, как создавались легендарные «День Победы», «Священная война», «Катюша» и другие песни.

- Эти песни – живые свидетели минувшего, память о героическом времени, об огненных верстах, отмеренных солдатскими сапогами на военных фронтовых дорогах, – отмечает Наталья Ринчинова.

Первый выпуск посвящён песне, ставшей своеобразным гимном защиты Отечества – «Священная война».

Всего с 20 апреля по 9 мая выйдет 15 выпусков. Их можно будет увидеть на сайте учреждения (раздел «Новости»), его YouTube-канале, а также на официальных страницах в социальных сетях.

Возрастное ограничение - 6+.  
песня филармония 75 лет Победы
 
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