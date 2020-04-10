В Кяхтинском районе больных бруцеллёзом коров нет
В Кяхтинском районе Бурятии специалистами управления Россельхознадзора в рамках реализации плана эпизоотологического мониторинга отобрали 50 проб сыворотки крови крупного рогатого скота, принадлежащим местным жителям.
Биоматериалы взяли для исследования на бруцеллёз и направили в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию для проведения лабораторной экспертизы.
В результате лабораторных исследований получены отрицательные результаты, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Справка:
Бруцеллёз представляет собой инфекционное заболевание, которое поражает как животных, так и людей. У человека данное заболевание поражает системы жизнеообеспечения, оно способно нарушить функции сосудистой, пищеварительной, мочеполовой систем и системы воспроизводства.
Заражаются им чаще всего от мелкого и крупного рогатого скота и свиней. Заразиться бруцеллёзом несложно, а вот вылечиться - большая проблема, особенно когда болезнь поражает опорно-двигательный аппарат. Необходимо принимать профилактические меры – своевременно исследовать пробы крови животных, вакцинировать, обособлять больных животных, соблюдать меры предосторожности при уходе за больными животными.
В Бурятии коров обследовали на бруцеллёз
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Позже они пытались продать их
В регионе постепенно увеличивается число больных коронавирусом
Дезинфекция будет проводиться ежедневно
В регионе действует режим повышенной готовности
Буддийская Сангха просит верующих оставаться дома
На грунтовых дорогах проведут грейдирование
Национальный музей представил экспозиции, которые проходили в разное время
Медики в Улан-Удэ показывают замечательный пример взаимовыручки во время пандемии
Опустел постамент памятника маршалу Рокоссовскому
Постановка создана в 2015 году ко Дню памяти жертв политических репрессий
Дети призвали сверстников повторить правила
Военкоматы обеспечили дезинфекторами, облучателями и термометрами
Для решения вопросов создана рабочая группа
Инициатива реализуется в рамках акции #МыВместе
Сегодня Анатолию Андрееву исполнилось бы 79 лет