В Бурятии коров обследовали на бруцеллёз

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В Кяхтинском районе больных бруцеллёзом коров нет



В Кяхтинском районе Бурятии специалистами управления Россельхознадзора в рамках реализации плана эпизоотологического мониторинга отобрали 50 проб сыворотки крови крупного рогатого скота, принадлежащим местным жителям.



Биоматериалы взяли для исследования на бруцеллёз и направили в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию для проведения лабораторной экспертизы.



В результате лабораторных исследований получены отрицательные результаты, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Справка:



Бруцеллёз представляет собой инфекционное заболевание, которое поражает как животных, так и людей. У человека данное заболевание поражает системы жизнеообеспечения, оно способно нарушить функции сосудистой, пищеварительной, мочеполовой систем и системы воспроизводства.



Заражаются им чаще всего от мелкого и крупного рогатого скота и свиней. Заразиться бруцеллёзом несложно, а вот вылечиться - большая проблема, особенно когда болезнь поражает опорно-двигательный аппарат. Необходимо принимать профилактические меры – своевременно исследовать пробы крови животных, вакцинировать, обособлять больных животных, соблюдать меры предосторожности при уходе за больными животными.







