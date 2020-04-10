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В Бурятии коров обследовали на бруцеллёз

В Бурятии коров обследовали на бруцеллёз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В Кяхтинском районе больных бруцеллёзом коров нет

В Кяхтинском районе Бурятии специалистами управления Россельхознадзора в рамках реализации плана эпизоотологического мониторинга отобрали 50 проб сыворотки крови крупного рогатого скота, принадлежащим местным жителям.

Биоматериалы взяли для исследования на бруцеллёз и направили в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию для проведения лабораторной экспертизы.

В результате лабораторных исследований получены отрицательные результаты, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Справка:

Бруцеллёз представляет собой инфекционное заболевание, которое поражает как животных, так и людей. У человека данное заболевание поражает системы жизнеообеспечения, оно способно нарушить функции сосудистой, пищеварительной, мочеполовой систем и системы воспроизводства.

Заражаются им чаще всего от мелкого и крупного рогатого скота и свиней. Заразиться бруцеллёзом несложно, а вот вылечиться - большая проблема, особенно когда болезнь поражает опорно-двигательный аппарат. Необходимо принимать профилактические меры – своевременно исследовать пробы крови животных, вакцинировать, обособлять больных животных, соблюдать меры предосторожности при уходе за больными животными.



Россельхознадзор
 
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