Все они закрыты на карантин
Управление социальной защиты населения по Улан-Удэ и отделы социальной защиты населения в районах республики закрыты на карантин, приём граждан не ведётся. Социальные работники продолжают обслуживание одиноких пожилых граждан на дому согласно заключенным договорам, с соблюдением всех мер предосторожности. На сегодняшний день 282 социальных работника оказывают необходимые социальные услуги 2090 пожилым гражданам.
Учреждения социального обслуживания пожилых, детские центры находятся на карантине. В организациях строго выполняются рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий, доведённые Роспотребнадзором. В реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый» заезды отменены.
В организациях для пожилых проживает 2213 человек, в детских – 580 человек. По данным на 3 апреля, случаи заболевания среди проживающих отсутствуют, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодняшний день в республике зарегистрирован 31 случай заболевания коронавирусом. 6 человек находятся с подозрением и ожидают результаты анализов из Новосибирска.
В соцучреждениях Бурятии коронавируса нет
Общество, Фото:
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