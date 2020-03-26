Они вошли в круг контактировавших с больным коронавирусом
Сегодня стало известно, что члены правительства Бурятии, депутаты Народного Хурала и Улан-Удэнского горсовета обследуются на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сегодня руководитель управления Роспотребнадзора по республике Сергей Ханхареев.
- Они тоже входят в круг контактных и тоже обследуются. Кто находился в контакте с больным – обследуются, - рассказал Сергей Ханхареев.
Как сообщал «Байкал-Daily», анализы двух человек из Бурятии пришли из научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске положительными. Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное.
Установлен круг контактных лиц больных – он включает 232 человека. В круг входят домочадцы, коллеги, пассажиры самолёта, в котором летели заражённые, и блогеры, с которыми встречались супруги.
В Бурятии члены правительства и депутаты обследуются на коронавирус
Общество, Фото:
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