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«Чего бояться-то?»: Глава Бурятии прокомментировал приезд блогера Ильи Варламова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Алексей Цыденов отметил, что в городе реализуются сразу несколько программ

Сегодня на пресс-конференции главы Бурятии Алексея Цыденова один из журналистов задал вопрос про блогера Илью Варламова. Он спросил, не боится ли глава, что блогер-урбанист «проедется» по Улан-Удэ точно также, как по Чите.

- Чего бояться-то? Мы, что, сами не знаем, какие у нас проблемы? Знаем. Сами не видим какие-то недостатки? Видим. У нас есть программа развития города, мы пытаемся дороги делать, реновацию делать. Конечно, не очень приятно, когда тебе в глаза чем-то тычут, - ответил Алексей Цыденов.

Он добавил, что в городе реализуется программа озеленения, программа ликвидации свалок, программа развития центра города и многие другие.

- Во-первых, это всё-таки наш город, во-вторых, несмотря на коронавирус и какие-то экономические вещи, мы всё равно городом занимаемся. Вы сами знаете, мы много что делаем. Мы знаем, какие проблемы у нас есть, так чего нам кого-то бояться, - заключил глава.

Как сообщал «Байкал-Daily», российский блогер Илья Варламов прилетел в столицу Бурятии накануне и уже поделился первыми впечатлениями о городе. Его удивило огромное количество заборов, бездомных собак и нетрезвых людей, которые, по его словам, «супятся, зажимаются, на серьезных щах ходят, виду не подают».  
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