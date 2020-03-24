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Бурятский режиссёр Солбон Лыгденов выпустит памятные открытки к 75-летию Победы

Бурятский режиссёр Солбон Лыгденов выпустит памятные открытки к 75-летию Победы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На открытках будут изображены герои Советского Союза

Накануне режиссёр Солбон Лыгденов сообщил на своей странице в Facebook о том, что планирует выпустить памятные открытки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам режиссёра, на открытках будут изображены «все наши Герои».

Солбон Лыгденов представил первые две такие открытки – на одной из них нарисован портрет Героя Советского Союза, снайпера Жамбыла Ешеевича Тулаева, на второй – портрет Героя Советского Союза, воздушного радиста-стрелка Асеева Григория Сафроновича.


В комментариях пользователи Сети написали: «Отличный проект», «Очень хорошо!», «Важная инициатива». Один из подписчиков также предложил добавить набор открыток с изображениями кавалеров ордена Славы. Солбон Лыгденов ответил, что такие открытки тоже будут выпущены.

Жамбыл Тулаев совершил немало героических поступков. Свыше 30 раз вступал он в опасные поединки с вражескими снайперами и всегда выходил победителем. Он истребил 313 фашистов и подготовил 30 снайперов, которые, в свою очередь, уничтожили 1442 фашиста. 14 февраля 1943 года за исключительное мужество, самоотверженность и отличное выполнение боевых заданий командования удостоен звания Героя Советского Союза.

Воздушный стрелок-радист Григорий Асеев принимал участие в 81 боевом вылете, в 23 торпедных атаках, в потоплении 4 транспортных средств, 2 сторожевых кораблей, каботажного судна, 7 мотоботов противника, лично сбил вражеский истребитель. Особо отличился в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции советских войск. 16 октября 1944 года на подходе к каравану вражеских войск его самолёт-торпедоносец был подбит, но экипаж горящего самолёта несмотря ни на что сбросил торпеду и потопил транспорт врага. Экипаж погиб, до конца выполнив свой воинский долг. 5 ноября 1944 года за мужество и героизм, проявлен6ные в боях с немецко-фашистскими захватчиками Григорию Асееву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. 
75 лет Победы ветераны ВОВ режиссёр
 
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