Молодёжь Улан-Удэ провела субботник в центре города

Общество, Фото: волонтёрская команда «Юность»

В акции приняли участие волонтёры из городских колледжей, техникумов и школ



21 и 22 марта в Улан-Удэ прошла молодёжная акция «Весенний субботник». Мероприятие состоялось в рамках месячника по благоустройству и в преддверии юбилейных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



В субботу студенты педагогического, медицинского, аграрного колледжей; индустриального, автомобильного, торгово-экономического техникумов; ТК ВСГУТУ и волонтёры школы №26 убрали мусор на горе Батарейной – историческом месте основания Верхнеудинска.



На следующий день, 22 марта, волонтёрская команда «Юность» продолжила серию экологических акций по благоустройству города. Ребята с колледжей, техникумов и школ убрали листья, сухую траву и бытовой мусор в излюбленном месте горожан – сквере около памятника «Гэсэр». Была очищена большая территория, собрано более 35 мешков мусора.



Хорошее настроение, оптимизм и дружеская атмосфера только добавляли сил в работе. В завершении работы волонтёры исполнили одну из любимых патриотических песен – «Катюшу». Об этом сообщает волонтёрская команда «Юность».

