В акции приняли участие волонтёры из городских колледжей, техникумов и школ
21 и 22 марта в Улан-Удэ прошла молодёжная акция «Весенний субботник». Мероприятие состоялось в рамках месячника по благоустройству и в преддверии юбилейных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В субботу студенты педагогического, медицинского, аграрного колледжей; индустриального, автомобильного, торгово-экономического техникумов; ТК ВСГУТУ и волонтёры школы №26 убрали мусор на горе Батарейной – историческом месте основания Верхнеудинска.
На следующий день, 22 марта, волонтёрская команда «Юность» продолжила серию экологических акций по благоустройству города. Ребята с колледжей, техникумов и школ убрали листья, сухую траву и бытовой мусор в излюбленном месте горожан – сквере около памятника «Гэсэр». Была очищена большая территория, собрано более 35 мешков мусора.
Хорошее настроение, оптимизм и дружеская атмосфера только добавляли сил в работе. В завершении работы волонтёры исполнили одну из любимых патриотических песен – «Катюшу». Об этом сообщает волонтёрская команда «Юность».
Молодёжь Улан-Удэ провела субботник в центре города
Общество, Фото:
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