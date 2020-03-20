«Мы делаем всё честно и искренне»: в Улан-Удэ представили «хулиганский» спектакль

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Накануне в Русском драматическом театре имени Бестужева в Улан-Удэ состоялся предпремьерный показ спектакля «Онегин» (16+) по мотивам романа Александра Пушкина. Премьера для горожан состоится сегодня в 18:30.Режиссёром спектакля в жанре «русская хандра» выступил Иван Комаров, который в прошлом году принял участие в творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год четвёртый» и работал над эскизом пьесы «Мама, мне оторвало руку». Перед началом «Онегина» режиссёр выступил с небольшой речью перед зрителями:- Все мы знаем, читаем, ценим, уважаем и любим Пушкина. У всех нас есть представления о героях, о том, как это всё должно выглядеть. И наша задача была – не претендовать на самую лучшую трактовку «Евгения Онегина» на земле. Поэтому то, что вы сейчас увидите – это, скорее, наш диалог с автором, диалог с командой, городом, - поведал Иван Комаров.Главной темой постановки режиссер называет ощущение «нелюбви». В совместной работе с драматургом Алиной Журиной был создан оригинальный монтаж текста. И главной задачей авторы ставят размышление о внутренней структуре героев, фобиях или мечтах. Акцент переносится на вопросы мотивации, отношений с прошлым и способах героев выражать свои чувства.Пространственное решение спектакля - это промежуточное состояние между ожиданием и безвременьем.– Наш «Евгений Онегин» – это вневременная интерпретация романа. Это точно не историческая работа, не иллюстрация произведения. Сценическое пространство поделено на три зоны: Онегина, Ленского и Татьяны. По сути – это очень бытовые и реалистичные пространства, которые мы помещаем в плоскость. На переднем плане мы видим очень подробную жизнь Евгения Онегина и раскрываем его - как героя - через будничное и бытовое существование, – рассказывала ранее художница Ваня Боуден.«Онегин» – это авторское высказывание группы художников, которым интересно говорить о своем поколении и находить актуальную проблематику в каноническом тексте. Герои Пушкина находятся в возрасте познания, открытия и поиска себя. Они впервые влюбляются, не могут справиться с захлестнувшими их эмоциями, совершают глупости.Во время антракта Иван Комаров поделился своими мыслями о спектакле и первом показе.- Прогон был скорее для нас, а не для зрителя – конечно, есть пока над чем работать. Мы встретились с артистами, с командой и начали разговаривать про Пушкина, Онегина, про нас самих, про темы, которые поднимаются. Почему-то мы пришли туда, где сейчас находимся. Это путь нашего диалога друг с другом. Мы делаем всё честно и искренне. Мы не претендуем на идеальную трактовку «Онегина», - рассказал режиссёр.Большое внимание в спектакле уделяется снам героев, когда подсознательное, интимное выходит на поверхность и трансформируется в причудливый мир из воспоминаний, образов, страхов. И медведь на афише из архетипического сна Татьяны – символ фобий, психотравм и тайных желаний героев.Иван Комаров поделился, что ассоциирует себя именно с медведем, но добавил, что театр – это пространство, где каждый остаётся при своем мнении ведь для кого-то медведь – это враг и воплощение страха, а для кого-то – друг.«Онегин» - это по-пушкински «хулиганский» спектакль, где гротеск сосуществует с драмой, объединяются в сложносочиненный коллаж. Фраза из произведения «русская хандра» является сквозным состоянием во всём спектакле, но не становится ни мотивом героев, ни их оправданием.