Участницы «Миссис Бурятия» продемонстрировали свои таланты. Фоторепортаж

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с полуфинала конкурса красоты



Накануне в Улан-Удэ прошёл полуфинал третьего регионального конкурса красоты и талантов среди замужних женщин «Миссис Бурятия-2020» под названием «Шоу талантов». К финалу пришли 32 участницы.



Конкурсантки продемонстрировали свои творческие номера и визитки. В этом году красавицы особенно удивили жюри большим количеством стихотворений собственного сочинения. Также было представлено множество других номеров, среди которых были: демонстрация боевых искусств, танцы, стенд-ап, песни и прочее.



После первого блока состоялся небольшой перерыв, во время которого участницы смогли перевести дух, присутствующие гости немного отдохнуть, а жюри – посовещаться.



- Чем прекрасны творческие номера? Тем, что человек может реализовать свою мечту – то, что он не умеет делать, он может научиться, либо, то, что ты делаешь очень хорошо, показать это профессионально. Нас поражало, то, что, например, хореографы не танцевали, а пели песни или рассказывали стихи, - поделилась впечатлениями с «Байкал-Daily» директор конкурса Наталия Быкова.



По словам организаторов, некоторые участницы за короткое время подготовки к конкурсу освоили для себя новый творческий вид деятельности. Одна из красавиц, например, научилась играть на барабанах.



Лучшие номера, представленные в «Шоу талантов», будут показаны в финале, который состоится 22 марта.







