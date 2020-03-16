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В Бурятии начался приём заявлений на выдачу маткапитала

В Бурятии начался приём заявлений на выдачу маткапитала
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Клиентские службы и органы МФЦ уже готовы к приёму заявлений на выдачу сертификатов

В Бурятии начался приём заявлений на получение сертификатов материнского капитала. 11 и 12 марта в Заиграевском и Северо-Байкальском районах были приняты первые заявления на выдачу сертификатов в связи с рождением первого ребёнка. Клиентские службы и органы МФЦ уже готовы к приёму заявлений.

12 марта вступил в силу федеральный закон, разработанный по инициативе президента России Владимира Путина и направленный на расширение мер поддержки семей с детьми. Согласно изменениям, право на материнский капитал в размере 466 617 рублей получили семьи, в которых первый ребёнок рождён или усыновлён с 1 января 2020 года.

Материнский капитал на второго ребёнка, рождённого в 2020 году, увеличен на 150 тысяч рублей и составляет 616 617 рублей. Та же сумма положена семье, которая не обладала правом на материнский капитал, за третьего или любого следующего ребёнка, рождённого или усыновлённого с 2020 года. 

- Сертификат на материнский капитал оформляется в течение 15 рабочих дней, рассмотрение заявления о распоряжении средствами – один месяц. С середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче: после рождения ребёнка сертификат на материнский капитал будет оформлен автоматически. Сведения о появлении ребёнка будут автоматически поступать в ПФР из государственного реестра ЗАГС. Данные об оформлении сертификата будут направляться в личный кабинет матери на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуг, - рассказал заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Бурятии Вячеслав Барнадаев. 

По всем вопросам можно обратиться в Центр дистанционного обслуживания ОПФР по Бурятии 8(3012) 29-14-14. 

материнский капитал
 
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