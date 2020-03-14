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В Бурятии диспансеризацию можно пройти в выходные

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
 «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из городской поликлиники №1

В республике разработали новые подходы к диспансеризации .Во-первых, её маршрут отделили от общего пациентопотока. Теперь профилактические осмотры проходят по отдельному «зелёному коридору». Во-вторых, отвели дополнительное время: вечером в будни и в субботу для тех, кто занят в рабочие дни, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

Профосмотры и диспансеризацию должен проходить каждый человек, старше 18-ти лет. Мероприятие нацелено на раннее выявление заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы и онкологии.

Как часто проходить диспансеризацию?

- Если ваш возраст в текущем году делится на 3 без остатка, вы подпадаете в этом году под диспансеризацию. При этом диспансеризация для граждан от 18 до 39 лет проводится 1 раз в 3 года, начиная с 40 лет диспансеризация будет проводиться ежегодно. Таким образом, каждый гражданин старше 18 лет будет попадать в поле зрения медиков практически каждый год, - разъяснили в минздраве.

По словам медиков, новый порядок диспансеризации позволит расширить спектр скриниговых обследований, направленных на выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. Обязательно будет проводиться работа по выявлению и коррекции факторов риска, в большинстве случаев связанных с поведением и образом жизни человека. Медики дадут основы рационального питания, двигательной активности, окажут помощь в отказе от курения в рамках профилактического консультирования и «Школ здоровья». При выявлении пагубного употребления алкоголя или употребления наркотических и психотропных веществ без назначения врача также будет предложена консультация узкого специалиста.

Диспансеризация стала информативнее. В рамках профилактического осмотра или диспансеризации люди обязательно будут проинформированы о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное обследование.
У пожилых граждан старше 65 лет будут выявляться признаки старческой астении при помощи специального опросника « Возраст не помеха».

Все обследования, в том числе и дополнительные, проводятся бесплатно.

Корреспонденты «Байкал-Daily» прошли диспансеризацию в первой и третьей городских поликлиниках. С утра в первой поликлинике «аншлаг» - на плановую диспансеризацию пришло порядка 30 человек. Сегодня приём начался с 9:00 и продлился до 15:00.

- Большая очередь только на доврачебный осмотр. Остальные специалисты принимают очень быстро, больше времени уходит на одевание-раздевание пациента, - отметил один из проходящих осмотр улан-удэнец.

В городской поликлинике №3 «Байкал-Daily» сообщили, что профосмтор/диспансеризацию в течение дня проходит 80-90 человек. Три кабинета находятся рядом, маршрутизация устроена таким образом, что пациенты, приходящие на диспансеризацию, не пересекаются с основным потоком пациентов, болеющих.

- Мы стремимся к тому, чтобы человек проходил диспансеризацию за один день. Количество обследований зависит от возраста человека, поэтому максимум диспансеризация занимает три дня. В начале – анкета для выявления рисков, измерение давления, измерение уровня сахара и холестерина, антропометрия и ЭКГ, далее смотровые и кабинеты, на втором этапе специальные врачи. Количество обследований зависит от возраста человека, - рассказал «Байкал-Daily» заведующий отделения профилактики городской поликлиники №3 Марина Мадаева.

На первом этапе терапевт заканчивает консультацию и может направить пациента на консультацию к специалистам. В субботу отделение работает с 9 до 15 часов, также работает лаборатория и в случае укороченной диспансеризации медики стараются закончить всё за один день.

- По субботам пока приходит мало людей, возможно, не все пока знают. Население с 18 до 39 лет проходит диспансеризацию раз в три года, а с 40 лет – ежегодно. Практически мы сейчас не может кого-то «оставить», все должны пройти диспансеризацию. Мы всё делаем, чтобы людям было удобно – работаем по субботам, работаем с 8 до 20 ,- поделилась Марина Мадаева.

Медики призывают все проходить диспансеризацию, отмечая, что даже на молодой возраст не стоит делать скидку. Специалисты считают, что профосмотры положительным образом скажутся на продолжительности здоровой жизни населения.

- Залог длительной и здоровой жизни – это своевременная профилактика. Поэтому нужно менять отношение и менталитет нашего населения, приучаться с малых лет ходить на профилактические осмотры и следить за здоровьем. Задача каждого нашего жителя – вести здоровый образ жизни и своевременно посещать врача. Если ты молодой человек, это не значит, что нужно сидеть дома по семь лет и не ходить в поликлинику. Программа по диспансеризации и профосмотрам, скорее всего, в ближайшие годы даст нам хороший результат – улучшенные показатели здоровья нашего населения, но только если само население настроено на то, чтобы приходить в поликлинику своевременно, - заключила главный врач городской поликлиники №3 Надежда Батуева.


минздрав диспансеризация
 
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