На Байкале проходит первый кубок мира по ледовому гольфу

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Он собрал более 40 участников



Первый кубок мира по ледовому гольфу на Байкале стартовал сегодня, 5 марта, и продлится до 8 марта на льду озера в посёлке Листвянка Иркутской области. Участниками соревнований, которые проходят в рамках XVII международных зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020», стали более 40 гольфистов.



Отборочные раунды к кубку мира пройдут 5 и 6 марта. Затем участников ожидает день отдыха, для гольфистов организуют экскурсии. Также состоится мировой патт по льду Байкала, в котором будут соревноваться победители и призёры турниров, проведённых федерацией гольфа Иркутской области. А уже 8 марта лучшие спортсмены сыграют в финале кубка мира.



- Участники будут играть на поле, периметр которого составляет 2020 метров. Этот турнир посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому у нас будут две Ленинградские лунки. Расстояние до них в метрах будет сопоставлено с продолжительностью блокады Ленинграда, – рассказал председатель федерации гольфа Иркутской области Юрий Мильвит.



Победители и призёры кубка мира получат кубки и медали, изготовленные специально к соревнованиям на заводе «Русский Хрусталь». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение 0+