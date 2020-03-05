Он собрал более 40 участников
Первый кубок мира по ледовому гольфу на Байкале стартовал сегодня, 5 марта, и продлится до 8 марта на льду озера в посёлке Листвянка Иркутской области. Участниками соревнований, которые проходят в рамках XVII международных зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020», стали более 40 гольфистов.
Отборочные раунды к кубку мира пройдут 5 и 6 марта. Затем участников ожидает день отдыха, для гольфистов организуют экскурсии. Также состоится мировой патт по льду Байкала, в котором будут соревноваться победители и призёры турниров, проведённых федерацией гольфа Иркутской области. А уже 8 марта лучшие спортсмены сыграют в финале кубка мира.
- Участники будут играть на поле, периметр которого составляет 2020 метров. Этот турнир посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому у нас будут две Ленинградские лунки. Расстояние до них в метрах будет сопоставлено с продолжительностью блокады Ленинграда, – рассказал председатель федерации гольфа Иркутской области Юрий Мильвит.
Победители и призёры кубка мира получат кубки и медали, изготовленные специально к соревнованиям на заводе «Русский Хрусталь». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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На Байкале проходит первый кубок мира по ледовому гольфу
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