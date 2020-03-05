 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Марта

04 Марта

Популярное

На Байкале проходит первый кубок мира по ледовому гольфу

На Байкале проходит первый кубок мира по ледовому гольфу
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Он собрал более 40 участников

Первый кубок мира по ледовому гольфу на Байкале стартовал сегодня, 5 марта, и продлится до 8 марта на льду озера в посёлке Листвянка Иркутской области. Участниками соревнований, которые проходят в рамках XVII международных зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020», стали более 40 гольфистов.

Отборочные раунды к кубку мира пройдут 5 и 6 марта. Затем участников ожидает день отдыха, для гольфистов организуют экскурсии. Также состоится мировой патт по льду Байкала, в котором будут соревноваться победители и призёры турниров, проведённых федерацией гольфа Иркутской области. А уже 8 марта лучшие спортсмены сыграют в финале кубка мира.

- Участники будут играть на поле, периметр которого составляет 2020 метров. Этот турнир посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому у нас будут две Ленинградские лунки. Расстояние до них в метрах будет сопоставлено с продолжительностью блокады Ленинграда, – рассказал председатель федерации гольфа Иркутской области Юрий Мильвит.

Победители и призёры кубка мира получат кубки и медали, изготовленные специально к соревнованиям на заводе «Русский Хрусталь». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
гольф спорт ледовый гольф Байкал кубок мира Иркутская область зимниада
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

День города в Чите совпадёт с проведением крупнейшего полумарафона
День города в Чите совпадёт с проведением крупнейшего полумарафона
Общество, 05.03.2020
Вместе с Забайкальем дистанцию пробегут 84 региона России
В Улан-Удэ обсудят Евгения Онегина
В Улан-Удэ обсудят Евгения Онегина
Общество, 05.03.2020
«Разговор на публике» пройдёт на сцене Русского драмтеатра
В Улан-Удэ провели традиционный литературно-музыкальный вечер
В Улан-Удэ провели традиционный литературно-музыкальный вечер
Общество, 05.03.2020
Своё творчество на вечере представили музыканты, поэты и художники
В Бурятии отменили ряд шахматных соревнований
В Бурятии отменили ряд шахматных соревнований
Общество, 05.03.2020
Они не состоятся из-за сложной эпидемиологической ситуации
В Бурятии действует более 50 молодёжных организаций
В Бурятии действует более 50 молодёжных организаций
Общество, 05.03.2020
В них задействовано свыше семи тысяч человек
Борцы Иркутской области стали призёрами трёх первенств Сибири
Борцы Иркутской области стали призёрами трёх первенств Сибири
Общество, 05.03.2020
Соревнования проходили в Красноярске и Кызыле
Хамбо Лама назвал коронавирус символом смутного времени
Хамбо Лама назвал коронавирус символом смутного времени
Общество, 05.03.2020
Дамба Аюшеев посоветовал верующим обратиться к Будде медицины
На чемпионате Бурятии по хоккею неожиданный поворот
На чемпионате Бурятии по хоккею неожиданный поворот
Общество, 05.03.2020
Приглашённые игроки из полупрофессиональных и профессиональных лиг России задают свой тон любительскому хоккею Бурятии
В лесхоз в Бурятии поступил «Беларус»
В лесхоз в Бурятии поступил «Беларус»
Общество, 05.03.2020
Трактор поможет более оперативно тушить лесные пожары
Жители Бурятии не смогут вывозить респираторы и противочумные костюмы
Жители Бурятии не смогут вывозить респираторы и противочумные костюмы
Общество, 05.03.2020
Запрет не распространяется на вывоз товаров для личного пользования
Выходцы из Бурятии отметили Сагаалган в Нью-Йорке
Выходцы из Бурятии отметили Сагаалган в Нью-Йорке
Общество, 05.03.2020
В Бруклине танцевали массовый ёхор и соревновались за лучший национальный костюм
Шелеховские девушки-полицейские поразили «сердца»
Шелеховские девушки-полицейские поразили «сердца»
Общество, 05.03.2020
Сюрприз устроили коллегам сотрудники территориального отдела
Известного бурятского юмориста сразу узнали на детсадовском снимке
Известного бурятского юмориста сразу узнали на детсадовском снимке
Общество, 05.03.2020
КВНщик Валерий Гуляев предложил подписчикам найти его на старой фотографии  
В Иркутской области женщина помогла задержать преступника
В Иркутской области женщина помогла задержать преступника
Общество, 05.03.2020
Женщина видела фото разыскиваемого мужчины в ориентировке

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^