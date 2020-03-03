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03 Марта

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Турнир по борьбе на призы главы Бурятии отменили

Турнир по борьбе на призы главы Бурятии отменили
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Международный турнир «Baikal Open» должен был собрать борцов из 16 стран мира

В Улан-Удэ отменён юбилейный XXV международный турнир по вольной борьбе среди мужчин «Baikal Open» на призы главы Бурятии. Причина отмены – сложная эпидемиологическая ситуация, сообщили в минспорта республики.

Турнир должен был состояться с 5 по 7 марта в Физкультурно-спортивном комплексе. Ожидалось участие 250 сильнейших борцов из 16 стран мира.

Впрочем, не исключено, что крупное состязание всё же проведут в другое время.

- Решение об отмене или переносе турнира будет принято позже, - прокомментировал министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

Отметим, в этом году турнир «Baikal Open» имел особое значение в связи с близостью Олимпийских Игр. Тренерский штаб пристально следит за выступлениями членов сборной России. Также турнир на призы главы Бурятии всегда собирает большое количество зрителей.

Помимо этого, «Baikal Open» должен был стать репетицией предстоящего чемпионата России по вольной борьбе, который пройдёт в Улан-Удэ уже в апреле.

В 2019 году победителями «Baikal Open» стали в том числе бурятские борцы Александр Богомоев, Евгений Жербаев, Даша Шарастепанов, Арсалан Будажапов и Вероника Чумикова.



спорт вольная борьба
 
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