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Читинца-наркомана отправили в колонию за сбыт «синтетики»

Читинца-наркомана отправили в колонию за сбыт «синтетики»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина распространял наркотическое вещество на территории города

В Чите вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств.

Установлено, что ранее неоднократно судимый, являющийся потребителем синтетических наркотических средств, продавал в городе наркотики.

Суд признал его виновным и приговорил его к 10 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
наркотики Чита прокуратура
 
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