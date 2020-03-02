Читинца-наркомана отправили в колонию за сбыт «синтетики»

Мужчина распространял наркотическое вещество на территории города



В Чите вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств.



Установлено, что ранее неоднократно судимый, являющийся потребителем синтетических наркотических средств, продавал в городе наркотики.



Суд признал его виновным и приговорил его к 10 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

