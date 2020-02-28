В Бурятии ветерану исполнилось 100 лет

Ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Поликарпович Кашин живёт в Иволгинском районе



В Иволгинском районе Бурятии, в селе Гурульба, проживает участник Великой Отечественной войны Фёдор Поликарпович Кашин. В начале месяца ему исполнилось 100 лет.



Фёдор Поликарпович Кашин родился 7 февраля 1920 года. Окончив ветеринарный техникум в 1940 году, был призван на срочную службу в 8-ю Краснознаменную Дальневосточную кавалерийскую дивизию полковника Петра Хрусталева, которая славилась боевыми традициями. В начале войны полк, в котором служил Фёдор Кашин, перебросили на границу для защиты восточных рубежей нашей страны от возможного нападения японской армии. В январе 1942 года 8-я кавалерийская дивизия отправилась на Западный фронт и в составе 6 гвардейского кавалерийского корпуса Второго Украинского фронта начала свой боевой путь.



Старший сержант Фёдор Кашин со своими однополчанами из конно-механизированной группы с тяжёлыми, кровопролитными боями прошёл почти половину Европы: Луцк, Ровно, Будапешт, Дебрецен, Братислава, Годонин, Прага, Брно, Брук, Балашшадьярмат, Вена. Трижды был ранен и каждый раз после лечения в госпиталях возвращался в родную часть.



Фёдор Поликарпович с гордостью вспоминает о том, что в 1944-45 годах их 6-й гвардейский кавалерийский корпус входил в состав конно-механизированной группы под командованием легендарного генерал-лейтенанта, впоследствии генерала армии Иссы Александровича Плиева.



День Победы встретил под Прагой. Война закончилась, но не для Федора Поликарповича. Его отправили сопровождать коней в город Острогожск Воронежской области, в 11–й ремонтный кавалерийский полк. Возвращение солдата домой было долгим: через каждые 10-15 км пути останавливались для того, чтобы накормить лошадей. Ещё несколько месяцев ушло на лечение и уход за ними. И только в январе 1946 года Фёдор Поликарпович демобилизовался домой.



После войны он трудился заведующим зооветучастками, веттехником, егерем в Алтачейском заказнике Мухоршибирского района.



С 1971 года до заслуженного ухода на пенсию он трудился в селе Гурульба заведующим животноводческим комплексом в учебно-опытном хозяйстве «Байкал» Бурятского сельскохозяйственного института. Спустя много лет односельчане помнят его, как умного, грамотного, принципиального руководителя.



Боевые и трудовые заслуги Федора Поликарповича отмечены наградами: орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», Жукова, «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «Ветеран труда», «Трудового отличия», «Ударник IX социалистической пятилетки», «Отличник соцсоревнования», юбилейными медалями, многими грамотами и премиями. В 2019 году в честь 80-летия Иволгинского района Фёдору Кашину вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятией».



Вместе с супругой Елизаветой Петровной Федор Поликарпович вырастили и воспитали трёх дочерей, дали им всем высшее образование, сейчас у них три внука и три правнука.



В рамках празднования 75-летия Великой Победы и чествования ветеранов, врачи Иволгинской центральной районной больницы выехали на дом к ветерану. Медики провели осмотр и обследование ветерана. В состав бригады вошли врачи: невролог, окулист, отоларинголог, врач общей практики, которые проверили слух, зрение, сняли электрокардиограмму, Холтер и т.д. В ходе консультирования дали рекомендации, сделали назначения.



Настроение у ветерана бодрое, он рассказал о своих боевых сражениях в годы Великой Отечественной войны и работу в послевоенное время. Ветерану вручила памятные подарки.





