 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Февраля

27 Февраля

Популярное

В Бурятии ветерану исполнилось 100 лет

В Бурятии ветерану исполнилось 100 лет
Общество, 
Ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Поликарпович Кашин живёт в Иволгинском районе

В Иволгинском районе Бурятии, в селе Гурульба, проживает участник Великой Отечественной войны Фёдор Поликарпович Кашин. В начале месяца ему исполнилось 100 лет.

Фёдор Поликарпович Кашин родился 7 февраля 1920 года. Окончив ветеринарный техникум в 1940 году, был призван на срочную службу в 8-ю Краснознаменную Дальневосточную кавалерийскую дивизию полковника Петра Хрусталева, которая славилась боевыми традициями. В начале войны полк, в котором служил Фёдор Кашин, перебросили на границу для защиты восточных рубежей нашей страны от возможного нападения японской армии. В январе 1942 года 8-я кавалерийская дивизия отправилась на Западный фронт и в составе 6 гвардейского кавалерийского корпуса Второго Украинского фронта начала свой боевой путь.

Старший сержант Фёдор Кашин со своими однополчанами из конно-механизированной группы с тяжёлыми, кровопролитными боями прошёл почти половину Европы: Луцк, Ровно, Будапешт, Дебрецен, Братислава, Годонин, Прага, Брно, Брук, Балашшадьярмат, Вена. Трижды был ранен и каждый раз после лечения в госпиталях возвращался в родную часть.

Фёдор Поликарпович с гордостью вспоминает о том, что в 1944-45 годах их 6-й гвардейский кавалерийский корпус входил в состав конно-механизированной группы под командованием легендарного генерал-лейтенанта, впоследствии генерала армии Иссы Александровича Плиева.

День Победы встретил под Прагой. Война закончилась, но не для Федора Поликарповича. Его отправили сопровождать коней в город Острогожск Воронежской области, в 11–й ремонтный кавалерийский полк. Возвращение солдата домой было долгим: через каждые 10-15 км пути останавливались для того, чтобы накормить лошадей. Ещё несколько месяцев ушло на лечение и уход за ними. И только в январе 1946 года Фёдор Поликарпович демобилизовался домой.

После войны он трудился заведующим зооветучастками, веттехником, егерем в Алтачейском заказнике Мухоршибирского района.

С 1971 года до заслуженного ухода на пенсию он трудился в селе Гурульба заведующим животноводческим комплексом в учебно-опытном хозяйстве «Байкал» Бурятского сельскохозяйственного института. Спустя много лет односельчане помнят его, как умного, грамотного, принципиального руководителя.

Боевые и трудовые заслуги Федора Поликарповича отмечены наградами: орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», Жукова, «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «Ветеран труда», «Трудового отличия», «Ударник IX социалистической пятилетки», «Отличник соцсоревнования», юбилейными медалями, многими грамотами и премиями. В 2019 году в честь 80-летия Иволгинского района Фёдору Кашину вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятией».

Вместе с супругой Елизаветой Петровной Федор Поликарпович вырастили и воспитали трёх дочерей, дали им всем высшее образование, сейчас у них три внука и три правнука.

В рамках празднования 75-летия Великой Победы и чествования ветеранов, врачи Иволгинской центральной районной больницы выехали на дом к ветерану. Медики провели осмотр и обследование ветерана. В состав бригады вошли врачи: невролог, окулист, отоларинголог, врач общей практики, которые проверили слух, зрение, сняли электрокардиограмму, Холтер и т.д. В ходе консультирования дали рекомендации, сделали назначения.

Настроение у ветерана бодрое, он рассказал о своих боевых сражениях в годы Великой Отечественной войны и работу в послевоенное время. Ветерану вручила памятные подарки.


ветераны ВОВ юбилей
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Социальная деревня в Бурятии получила 3 млн рублей
Социальная деревня в Бурятии получила 3 млн рублей
Общество, 28.02.2020
Уникальную социально-терапевтическую деревню создали родителей детей-инвалидов
В Бурятии определили лучших рыбаков и рыбачек
В Бурятии определили лучших рыбаков и рыбачек
Общество, 28.02.2020
За Кубки республики по ловле на мормышку со льда боролись 92 спортсмена  
Школьники из Москвы посетили Байкальский заповедник
Школьники из Москвы посетили Байкальский заповедник
Общество, 28.02.2020
Ребята прошли по экологической тропе «Под сенью кедрового леса», покормили птиц, услышали истории таёжного зимовья
В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута № 37
В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута № 37
Общество, 28.02.2020
Конечная остановка автобусов будет организована возле Этнографического музея
Навигация на Ангаре в Иркутской области начнётся 1 марта
Навигация на Ангаре в Иркутской области начнётся 1 марта
Общество, 28.02.2020
Инспекторы по маломерным судам напомнили основные требования к судоводителям
Бурятский спортсмен стал третьим на чемпионате по сумо
Бурятский спортсмен стал третьим на чемпионате по сумо
Общество, 28.02.2020
Эрдэм Цыренжапов взял бронзу среди юниоров
Дональд Трамп с «внуком» «поздравили» Бурятию с Сагаалганом
Дональд Трамп с «внуком» «поздравили» Бурятию с Сагаалганом
Общество, 28.02.2020
Шуточный ролик набирает популярность в Сети
Бурятские приставы назвали средний возраст должника
Бурятские приставы назвали средний возраст должника
Общество, 28.02.2020
Чаще всего не платят по долгам трудоспособные мужчины
В Бурятии колясочника хотели незаконно выселить из муниципального жилья
В Бурятии колясочника хотели незаконно выселить из муниципального жилья
Общество, 28.02.2020
В дело вмешалась уполномоченный по правам человека  
Бурятские стрелки завоевали два золота первенства Европы
Бурятские стрелки завоевали два золота первенства Европы
Общество, 28.02.2020
Анастасия Деревягина и Александр Кондрашин стали победителями в командных соревнованиях
Выбран логотип чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Выбран логотип чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Общество, 28.02.2020
Логотип для предолимпийского чемпионата России выбирали из 47 вариантов
Читинец угнал автомобиль спавшего гостя
Читинец угнал автомобиль спавшего гостя
Общество, 28.02.2020
Угонщик совершил ДТП на машине и скрылся
В Улан-Удэ под колёса «Хонды» попала женщина
В Улан-Удэ под колёса «Хонды» попала женщина
Общество, 28.02.2020
Водитель сбил женщину, двигаясь задним ходом
В Бурятии с работником не рассчитались при увольнении
В Бурятии с работником не рассчитались при увольнении
Общество, 28.02.2020
Мужчина пожаловался в прокуратуру
^