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Читинец угнал автомобиль спавшего гостя

Читинец угнал автомобиль спавшего гостя
Общество,  Фото:pixabay.com
Угонщик совершил ДТП на машине и скрылся

В отдел полиции Читы обратился житель посёлка Горный и сообщил об угоне автомашины «Хонда-Цивик». Прибывшие на место преступления сотрудники полиции установили, что накануне потерпевший ночевал в гостях у своего родственника в Чите, а машину оставил во дворе дома. На следующее утро заявитель, обнаружив пропажу иномарки и отсутствие хозяина квартиры, который не выходил на связь, обратился в полицию.

В этот же день сотрудниками полиции угнанный автомобиль был обнаружен в одном из районов Читы в технически неисправном состоянии. Спустя некоторое время стражи порядка установили и задержали подозреваемого. 24-летний ранее судимый родственник потерпевшего доставлен в отдел полиции. От него получены признательные показания. Полицейские выяснили, не справившись с рулевым управлением, угонщик врезался в бетонный блок, после чего бросил иномарку и скрылся.

Возбуждено уголовное дело за неправомерное заявление транспортным средством. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальский край
 
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