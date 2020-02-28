Читинец угнал автомобиль спавшего гостя

Угонщик совершил ДТП на машине и скрылся



В отдел полиции Читы обратился житель посёлка Горный и сообщил об угоне автомашины «Хонда-Цивик». Прибывшие на место преступления сотрудники полиции установили, что накануне потерпевший ночевал в гостях у своего родственника в Чите, а машину оставил во дворе дома. На следующее утро заявитель, обнаружив пропажу иномарки и отсутствие хозяина квартиры, который не выходил на связь, обратился в полицию.



В этот же день сотрудниками полиции угнанный автомобиль был обнаружен в одном из районов Читы в технически неисправном состоянии. Спустя некоторое время стражи порядка установили и задержали подозреваемого. 24-летний ранее судимый родственник потерпевшего доставлен в отдел полиции. От него получены признательные показания. Полицейские выяснили, не справившись с рулевым управлением, угонщик врезался в бетонный блок, после чего бросил иномарку и скрылся.



Возбуждено уголовное дело за неправомерное заявление транспортным средством. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

