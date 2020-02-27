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Иволгинский дацан вновь примет шахматный фестиваль «Сагаалха»

Иволгинский дацан вновь примет шахматный фестиваль «Сагаалха»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В рамках фестиваля пройдёт этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам

В Иволгинском районе Бурятии с 20 по 22 марта пройдёт этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-при России». Соревнования состоятся в Иволгинском дацане в рамках XVIII шахматного фестиваля на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Д,Д. Заяева «Сагаалха 2020». К участию допускаются все желающие квалифицированные шахматисты, подавшие заявку.

Победители и призёры турнира награждаются дипломами и денежными призами. Гарантированный призовой фонд турнира – 662 000 рублей. Приз за 1 место – 100 000 рублей. Также денежные призы получат участники основного турнира вплоть до 30 места; первые 5 мест у женщин, юношей и девушек. Специальные призы учреждены для ветеранов и шахматистов сельских поселений. Участники могут получить более одного приза.

Также в эти дни в Иволгинском дацане пройдёт шахматное первенство среди сельских коллективов Республики Бурятия. Первый тур стартует 20 марта в 14:30. Победителей за 1, 2 и 3 места в соревновании сельских команд наградят дипломами и денежными призами: 4800 рублей, 3000 рублей и 1800 рублей соответственно. Лучшие участники по категориям (двое мужчин, женщина, ветеран, юноша, девушка – всего 6 человек) получат дипломы и денежные призы в размере 800/500/300 рублей.

Программа

20 марта
10:00-12:30 – Регистрация участников, работа комиссии по допуску
12:30-12:45 – Техническое совещание
12:45- 13:00 – Заседание судейской коллегии
13:00 – Открытие соревнований
14:15 – Жеребьёвка I тура
14:30-19:30 – I-IV туры

21 марта
11:00-18:00 – V-IX туры

22 марта
11:00-16:00 – X-XIII туры
18:00 – Закрытие соревнований

Возрастное ограничение 0+ 
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