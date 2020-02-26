Турнир в Иркутске был посвящён памяти погибших при исполнении воинского долга
21 февраля в Иркутске завершились открытые первенство и чемпионат региона по киокусинкай «Кубок мужества». Соревнования по дисциплине кумитэ были посвящены памяти иркутян, погибших при исполнении воинского долга. Всего в турнире приняли участие 370 спортсменов из Бурятии, Иркутской области, Хакасии, Забайкальского и Красноярского краёв.
Призёрами соревнований стали юные спортсмены из Улан-Удэ. Батранин Ратмир и Кизченко Сергей выиграли серебряные медали. Казаков Дмитрий, Чокандарян Ашот, Малащенко Эрика и Фёдоров Илья заняли третью ступень пьедестала почёта. Ребята тренируются в секции «Ilkin dojo». Об этом сообщает паблик «Karate03».
Улан-удэнские каратисты успешно выступили на «Кубке мужества»
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