Улан-удэнские каратисты успешно выступили на «Кубке мужества»

Турнир в Иркутске был посвящён памяти погибших при исполнении воинского долга



21 февраля в Иркутске завершились открытые первенство и чемпионат региона по киокусинкай «Кубок мужества». Соревнования по дисциплине кумитэ были посвящены памяти иркутян, погибших при исполнении воинского долга. Всего в турнире приняли участие 370 спортсменов из Бурятии, Иркутской области, Хакасии, Забайкальского и Красноярского краёв.



Призёрами соревнований стали юные спортсмены из Улан-Удэ. Батранин Ратмир и Кизченко Сергей выиграли серебряные медали. Казаков Дмитрий, Чокандарян Ашот, Малащенко Эрика и Фёдоров Илья заняли третью ступень пьедестала почёта. Ребята тренируются в секции «Ilkin dojo». Об этом сообщает паблик «Karate03».

