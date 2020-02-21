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Улан-удэнка борется с раком необычным способом

Улан-удэнка борется с раком необычным способом
Общество, 
Девушка уедет в зимовье в лесу на несколько месяцев и снимет там фильм

32-летняя улан-удэнка Зоя решила бороться с раком необычным образом – она запланировала уехать жить в зимовье в лесу, недалеко от какой-нибудь деревни, на несколько месяцев и снять там фильм. Картину о том, как не отчаиваться и победить смертельный недуг.

- Хочу показать, что здоровый образ жизни в сочетании с лекарствами может принести хорошую динамику выздоровления, - отметила в интервью одному из изданий Зоя. – А ещё мне не хочется вызывать жалость у всех. Уже даже привыкла, что меня жалеют мама, друзья. Не хочу лежать и говорить: мол, я больна, делайте всё за меня.

В финале ленты, который будет сниматься в конце весны, смелая девушка планирует путешествие по Долине вулканов.

Сегодня общественница Дора Хамаганова рассказала, что накануне Зоя благополучно добралась на машине до села Хойто-Гол Тункинского района (отсюда начинается дорога на Шумак, в горную «Долину 100 источников»).

- В большом, уютном доме, на окраине села, её ждали натопленная печь, горячая вода и тепло сердец жителей маленькой бурятской деревни, - пишет Дора Хамаганова.

«При первой же встрече с Зоей я сходу, «в лоб», спросила Зою - ты понимаешь, как это опасно уехать так далеко, в глушь, в горы, ты осознаешь, что ты можешь там умереть? На что Зоя ответила - да, понимаю. И рассказала о своей мечте - полностью вылечиться от рака, там, в природной чистоте. Если будет плохо, Зоя вернётся в Улан-Удэ. Слушаться медиков онкодиспансера обязуется. Все лекарства взяла, будет принимать регулярно. И она ничего не боится. Ничего. Пусть будет, что будет», поведала Дора Хамаганова.

По словам общественницы, за всё добро, за хорошее лечение Зоя благодарна врачам, медсестрам онкодиспансера.

«Я от своего не отступлюсь. С вашей помощью, или без нее, я все равно уеду в горы, - сказала Зоя. И тут, на этих её словах, мы засмеялись обе. Видимо, от нервного напряжения. И тут я выдохнула. Поняла Зою. Спорить бесполезно. Это только потеря времени. Будь, что будет», продолжает она.

Проблемы печки и запаса дров, воды будут решаться так - Зоя будет за всё это оплачивать понемногу добрым людям, кто будет помогать ей в Хойто-Голе. А по теплу пойдёт сама на Шумак.

Девушка закончила Красноярский университет леса и прекрасно знает, как выжить в походных условиях в лесу, занималась скалолазанием.


онкология
 
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