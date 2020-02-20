Начинается набор добровольцев на парад Победы в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Волонтёры помогут в сопровождении шествия «Бессмертного полка»



В Бурятии стартует набор добровольцев для «Бессмертного полка» и парада Победы в Улан-Удэ.



Традиционно активисты движения «Волонтёры Победы» помогают в сопровождении народного шествия «Бессмертный полк», выполняя следующие функции:

- формирование колонны;

- живая цепь;

- навигация;

- медицинское обеспечение;

- создание настроения;

- работа с ветеранами.



В прошлом году соорганизаторами «Бессмертного полка» стали 600 добровольцев. В Год памяти и славы для всех желающих появилась возможность присоединиться к «Волонтёрам Победы» и помочь в организации народного шествия. Чтобы стать добровольцем, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерёрыпобеды.рф и подать заявку на мероприятие волонтерыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/1362.



Каждый доброволец получит уникальную возможность стать соорганизатором Дня Победы в своём регионе и приобретёт бесценный опыт волонтёрской деятельности. Также активисты пройдут обучение, где узнают о механизме проведения масштабных памятных мероприятий, функционале добровольцев, ситуациях, которые могут возникнуть в ходе проведения шествия «Бессмертного полка» и парада Победы, лучше узнают историю Великой Отечественной войны, встретятся и пообщаются с ветеранами.



«Движение даёт возможность встретиться с ветеранами и в День Победы сказать им «Спасибо!» лично. Добровольцы смогут узнать историю из первых уст», – поделилась Елена Бороева, региональный руководитель ВОД «Волонтёры победы» в Республике Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

