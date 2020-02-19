В Бурятии воспитанникам соццентра рассказали о подвиге земляков

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты населения РБ

Также ребятам показали новейшие образцы оружия и экипировки



Мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, проходят во всех учреждениях министерства соцзащиты Бурятии. В гостях у воспитанников Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, побывали представители районного отделения общественной организации «Боевое братство» и сотрудники отдела МВД по Бичурскому району.



Ребятам рассказали о подвигах земляков-героев. Рассказы из уст взрослых мужчин звучали но-новому, заставляли задуматься о героических поступках, совершаемых в боевых условиях. Также прошла демонстрация фильма о Герое Российской Федерации Алдаре Цыденжапове. Подвиг матроса Тихоокеанского флота, шагнувшего в бессмертие в 21 год, взволновал всех ребят.



Затем ребятам продемонстрировали новейшие образцы оружия и экипировки. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.

