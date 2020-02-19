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В Бурятии воспитанникам соццентра рассказали о подвиге земляков

В Бурятии воспитанникам соццентра рассказали о подвиге земляков
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты населения РБ
Также ребятам показали новейшие образцы оружия и экипировки

Мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, проходят во всех учреждениях министерства соцзащиты Бурятии. В гостях у воспитанников Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, побывали представители районного отделения общественной организации «Боевое братство» и сотрудники отдела МВД по Бичурскому району.

Ребятам рассказали о подвигах земляков-героев. Рассказы из уст взрослых мужчин звучали но-новому, заставляли задуматься о героических поступках, совершаемых в боевых условиях. Также прошла демонстрация фильма о Герое Российской Федерации Алдаре Цыденжапове. Подвиг матроса Тихоокеанского флота, шагнувшего в бессмертие в 21 год, взволновал всех ребят.

Затем ребятам продемонстрировали новейшие образцы оружия и экипировки. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
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