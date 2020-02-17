Агинский округ примет первенство ДФО по настольному теннису

Соревнования пройдут среди юношей и девушек до 16 лет



В Агинском Бурятском округе впервые пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет. Соревнования состоятся с 18 по 22 марта в физкультурно-оздоровительном центре «Баатар» посёлка Агинское. Ожидается, что на первенство приедут сильнейшие спортсмены ДФО.



От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда (одна команда юношей и одна команда девушек). Состав команды – 5 человек и 1 тренер-представитель. К командным и личным соревнованиям допускаются спортсмены до 16 лет (2005 года рождения и моложе).



14 февраля прошло очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению спортивного мероприятия. На заседании с участием представителей администрации округа, министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, спортивной школы олимпийского резерва по национальным и адаптивным видам спорта, федерации настольного тенниса края и округа, спортивной общественности обсуждены вопросы проведения соревнований.



Исполняющий обязанности зампредседателя правительства Забайкалья – руководителя окружной администрации Буянто Батомункуев особое внимание обратил на обеспечение условий проведения соревнования такого уровня. В частности, подготовке зала, материально-техническому обеспечению, проживанию, питанию участников первенства. По его словам, в настоящее время подготовительные мероприятия выполняются согласно плану. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



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