В Чите открылась краевая выставка авторской куклы

Своё творчество показали 60 мастеров из 11 районов Забайкалья и столицы края



Краевая выставка авторской куклы открылась в Чите. В экспозиции – современные «Тильды», выполненные по традиционным технологиям народные куклы, авторские, придуманные самим мастером.



Краевая выставка-ярмарка «Кукольный хоровод» работает в учебно-методическом центре культуры и народного творчества Забайкальского края. Её участниками стали 60 мастеров декоративно-прикладного творчества из Александрово-Заводского, Балейского, Петровск-Забайкальского, Нерчинско-Заводского, Красночикойского, Краснокаменского Тунгокоченского, Сретенского, Улетовского, Нерчинского, Шелопугинского районов Забайкалья и города Чита.



- Все мастера постарались удивить зрителей чем-то необычным, от их кукол веет теплом и уютом. Среди используемых материалов – солома, джут, фоамиран, бумага, синтепон и капрон, дерево и ткань, бисер и мех. Среди прочих на выставке представлены коллекции кукол по мотивам сказок и преданий о Байкале, народных кукол-оберегов, куклы в традиционных эвенкийских и семейских костюмах, – рассказали организаторы.



Посмотреть на авторских кукол можно до 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.



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