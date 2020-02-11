В Улан-Удэ презентуют книгу песнопений предбайкальских бурят

Презентация состоится на этой неделе
В Национальной библиотеке Бурятии 13 февраля в 11:00 часов состоится презентация книги «Сохранение и развитие уникальной старинной манеры пения предбайкальских бурят, проживающих на территории Республики Бурятия и Иркутской области РФ: методические рекомендации». Авторы: заслуженный деятель искусств РФ Дандар Бадлуев и искусствовед Надежда Цибудеева.
- Каждый народ обладает своей певческой культурой, в недрах которой складывается её интонационный строй, жанры и средства изложения. И у каждого народа пение сопровождает человека от рождения до смерти, выражая его эмоциональный строй в колыбельных, семейных торжествах и общинных обрядах, скорбных плачах-причитаниях, а также сплачивает коллективные усилия в труде. Люди поют на публике и «про себя». Сегодня возрождением ранних пластов бурятского фольклора - песенного и танцевального занимается коллектив театра песни и танца «Байкал» под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Дандара Бадлуева. Эта кропотливая изыскательская работа требует вовлечения в неё генной памяти народа в лице её носителей из истинных подвижников и знатоков фольклора, устных и письменных памятников словесности, - отметила Надежда Цибудеева, кандидат искусствоведения.
В презентации примут участие учёные-искусствоведы, видные деятели культуры и искусства, исполнителей народной музыки.
Будут также представлены выставка о народной музыке Бурятии и фотографий с экспедиций фольклористов театра песни и танца «Байкал».
Национальная библиотека Бурятии приглашает всех, кому дорога народная музыка, народное исполнительство, новые открытия в народной исполнительской манере, вопросы сохранения традиционной культуры.
В 2019 году театр «Байкал» выиграл грант министерства культуры России в рамках национального проекта «Культура» на сохранение и развитие нематериального культурного наследия – песнопений предбайкальских бурят. Работу по этому направлению театр «Байкал» ведёт около 10 лет, сообщили в пресс-службе минкультуры региона.
В Улан-Удэ презентуют книгу песнопений предбайкальских бурят
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