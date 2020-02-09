Галина Горбатых: «В знак протеста не хотела садиться в инвалидную коляску»

Инвалидная коляска, развод, потеря работы, равнодушие друзей… В 24 года Галина Горбатых, нынешний председатель фонда «Общество барьеров» попала в страшную аварию, которая сначала многое отняла, потом заставила бороться с собой, чтобы в итоге прийти к борьбе за права других



Последние 20 лет Галина Горбатых помогает таким же, как она, людям с ограниченными возможностями здоровья не опустить руки, заряжая своим оптимизмом и энергией. В родной Бурятии она возглавляет общественный фонд инвалидов-колясочников «Общество без барьеров». Со временем стала одним из самых ярких и профессиональных борцов за создание в российских городах безбарьерной среды. Об испытаниях и их преодолении, любви к жизни и борьбе за справедливость — в интервью с Галиной Горбатых. Интервью опубликовала Общественная палата России.



— Галина Алексеевна, понимаем, что это болезненный вопрос, и всё же расскажите, как вы оказались в инвалидном кресле, ведь этот момент предопределил очень многое в вашей судьбе.



— Мне было 24 года, когда произошла авария. Я вышла замуж 27 июня, по-моему, насколько я помню… Но хорошо помню, когда я разбилась — 13 сентября. Мы ездили в район Бурятии, в Большой Куналей, копать картошку. Подцепили колесом камень, колесо отлетело, и в тот момент, когда машина встала на бампер, я просто вылетела через лобовое стекло и сложилась пополам. Я сама ничего не помню, остальное из рассказов близких.



Да, это был тот момент, который поделил жизнь на до и после.



Я ведь была обычным человеком, занималась спортом… И вот произошла эта авария, я сломала позвоночник, ноги парализовало. Я их не слышу, не понимаю, не могу ими шевелить, я их не чувствую, если даже на меня кипяток пролить, я не почувствую. Естественно, это новое состояние было сложно осознать и принять. Было абсолютно новое ощущение, когда ты понимаешь, что тело-то твое, но ты его не чувствуешь, это чужое тело. Тогда мне пришло осознание, что тело — это лишь оболочка, в которую помещена наша душа.



— Как вы выстраивали жизнь в новой реальности?



— Вначале это была борьба с самой собой. Сознание, что ты будешь передвигаться таким образом, очень давило. Я ни в коем случае не хотела мириться с ситуацией, первое время в знак протеста я даже не хотела садиться в инвалидную коляску. Еще этот стереотип: как же ты будешь жить с инвалидностью? Ни в коем случае не хотелось мириться.



Но потом пришло понимание, что ты должен жить, учиться ухаживать за собой. Ты начинаешь жить заново, элементарно учиться стирать, мыть полы. Мне, например, чтобы принять себя и научиться жить в новом состоянии, понадобилось три года. Это такой стандартный срок принятия себя для всех, кто оказывается в такой ситуации. К сожалению.



Мне посчастливилось побывать за границей, я выиграла поездку на учебу в реабилитационный центр. Там люди реабилитацию проходят за три месяца, а не за три года. Там сознание человека не ломается. Ты выходишь с навыками, умеешь ездить на коляске, создается постепенное понимание новой ситуации.



Я начала понимать, что я инвалид, когда лишилась работы. До этого я закончила Новосибирский институт кооперативной торговли, я работала товароведом. В один миг я лишилась окружения, знакомых, с которыми меня связывали служебные отношения, они исчезли из моей жизни. Последним ударом был развод. Я развелась с мужем и осталась в квартире на четвертом этаже одна, и я поняла, что в этом состоянии я действительно инвалид. Если бы была перспектива посвятить себя семье или работе, было бы легче. Но этого всего не стало. Даже выйти из дома я не могла, и тогда я поняла, что в этой жизни нужно что-то менять.



— Что помогло вам не впасть в отчаяние тогда?



— Замечательно, что на тот момент меня окружали люди, такие же, как я, которые пережили этот момент, преодолели себя, именно они меня вытащили. Мне встречи с ними очень помогли. Я поняла, что у меня руки здоровые, и это уже многое значит. А когда я увидела людей, у которых руки парализованы, и они ну просто огонь, с юмором, и они много что могут, женщины остаются женщинами, красят глаза, я себе сказала: соберись!



Ты просто не вправе опускать руки, если люди в таком состоянии живут и радуются жизни, а тебе дано намного больше, ты можешь руками крутить коляску, ты можешь много чего сделать, и это стимулирует. Хотя руки опускаются, бывают времена. Но когда ты видишь, как другие люди борются, ты питаешься этой энергией и идешь дальше.



— Вы постоянно работаете над тем, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя полноправными членами общества, постоянно ездите по регионам. В общении с вами создается впечатление, что у вас неиссякаемый заряд энергии. Что вдохновляет вас на такой активный образ жизни?



— Секрет моей энергии, наверное, в том, что я осознаю, что принимаю участие в борьбе с несправедливостью. Люди с инвалидностью вынужденно остаются дома в закрытом пространстве, они не могут себя реализовать, элементарно выйти из четырех стен своей квартиры. Для многих это жизнь взаперти. Поэтому ты понимаешь, что нужно что-то менять в этом мире. Люди с инвалидностью на самом деле могут себя реализовать. Для этого нужно создавать условия.



Когда ты сам преодолел тяжёлый период реабилитации, когда ты понимаешь, что душа рвется вершить дела, но из-за того, что нет элементарно доступной среды и ты не можешь ничего сделать, нужно действовать.



Я думаю, то, что мы делаем, создавая доступную среду, — это окно в большую жизнь для многих людей. Возможно, она незаметна для кого-то. Но когда ты видишь, как меняется судьба у людей с инвалидностью, когда создаются семьи, когда у человека появляются достижения, и это только благодаря тому, что были созданы условия, это подстегивает на результат и заставляет идти дальше.



— Доступная среда — какой она в идеале должна быть?



— Доступная среда охватывает все сферы жизни, доступным должно быть все. Когда мы говорим про доступную среду, мы говорим о том, что должна быть универсальность. В международном праве записано, что при новом строительстве должен соблюдаться принцип универсального дизайна, это среда, в которой человек чувствует себя комфортно, где он не выделяется по признаку инвалидности. Мы привыкли видеть доступную среду в виде пандуса, тактильной плитки, поручней, то есть специальных предметов для людей с инвалидностью. А при универсальном дизайне этих явных разграничений не увидишь.



Например, большие продовольственные магазины: вход на уровне земли, двери открываются автоматически, рядом стоянка, широкие проходы. Я иду наравне с другими, ничто не подчеркивает, что я человек с инвалидностью. А если было крыльцо, мы бы уже разделились, мне пришлось бы забираться по пандусу, обычному человеку — по крыльцу, тем самым подчеркивается, что у человека какие-либо ограничения. Универсальность — вот к чему мы должны стремиться.



— Вы видите плоды своих трудов? Чего удалось добиться?



— За время действия моей общественной организации «Общество без барьеров» мы нашли пути создания доступной среды практически без копейки денег. Главное, что есть понимание, что доступная среда должна создаваться в ходе строительства. Хуже, когда нужно переделывать здания.



Скоро будет организован круглый стол по доступной среде, на который я возлагаю большие надежды. На нем я представлю все проблемы по доступной среде, результаты поездок по регионам, для того чтобы мы смогли с органами власти найти пути решения проблем.



До сих пор, когда я бывают в регионах, везде одна и та же проблема — узкие двери. Ну просто запретите вы эти узкие двери! Сделайте их не менее 90 сантиметров. В частном порядке — да, узкие двери можно, но в общественных местах входная дверь должна быть не меньше 90 сантиметров. Это все строители должны понимать.



Это же элементарно, это не требует дополнительных денег на этапе строительства. А когда нужно переделывать уже установленные двери из-за того, что на коляске невозможно проехать, ломать, то это затратно.



Мы должны стремиться к тому, чтобы все люди жили на равных условиях.



— Помогает ли вам в вашей миссии то, что вы являетесь членом Общественной палаты?



— Я должна делиться своим опытом, рассказывать о нем. Я рада, что, посещая многие регионы с Комиссией Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, я вижу людей, которые ко мне прислушиваются. И то, что я говорю, воспринимается. Я считаю, что должна быть сеть таких экспертов по стране, понятно, меня одной не хватит, как бы активно я ни ездила по всем регионам. Желательно добраться до каждого уголка. Хочется, чтобы при новом строительстве не допускали ошибок и учитывали создание доступной среды.



Ещё в самом начале моего пути, когда мы занимались доступной средой, мы долго спорили с проектировщиками: они нам говорили: вы не профессионалы, как вы можете вообще нам говорить, как создавать доступную среду? А мы им говорили: «Это наша жизнь, потому что мы не можем пройти на коляске в двери, мы не можем преодолеть крутой пандус, мы не можем зайти в помещение, потому что там огромный порог. Если вы его просто переступите, то мы нет, поэтому вы нас не понимаете». Вся моя жизнь направлена на то, чтобы изменить отношение общества к людям с инвалидностью.



