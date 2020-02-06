В Улан-Удэ обновят Мемориал Победы

Всего в городе приведут в порядок 29 памятников Победы



Скульптурные композиции, памятники, стелы, всего 29 объектов, будут отремонтированы к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Улан-Удэ.



Большая часть из них находится в Железнодорожном районе. Масштабный объём работ по благоустройству проведут в микрорайоне Восточный в сквере «60-летия Победы в Великой Отечественной войне». Здесь полностью заменят тротуарную плитку, облицовку фонтана, появится и новое светодиодное освещение. Также отремонтируют и памятник «Пушка», который установлен в сквере в 2010 году.



Проведут ремонт памятника в честь воинов Бурятии, погибших в годы Великой Отечественной войны на площади Комсомольской рядом с проспектом 50-летия Октября. Отреставрируют бюсты Героев Советского Союза Дарма Жанаева, Прокофия Сенчихина, Сергея Орешкова, Ивана Чертенкова.



В Советском районе отремонтируют 10 памятников военной истории, среди них самый крупный мемориал, посвящённый подвигу жителей Бурятии – Мемориал Победы. Легендарный танк Т-34, установленный на проекте Победы, всё лето постоянно моют, красят, но постамент, на котором он стоит требует обновления. Облицовочные гранитные плиты заменят на новые. Парапеты, которые окружают Мемориал Победы, покрасят стойкой специальной краской. К существующему освещению памятника добавят новые светодиодные точки.



Дополнительное освещение появится у скульптурной композиции маршалу Константину Рокоссовскому, которая была установлена в конце прошлого года. По-новому засветится дом по проспекту Победы, 10. Здесь смонтируют линейные светодиодные светильники по карнизу здания, они будут выполнены в едином стиле с установленной в прошлом году подсветкой.



В Октябрьском районе отремонтируют восемь памятников военной истории. Памятные скульптуры воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» установлены в микрорайоне Забайкальский, Таёжный и Тальцы. Здесь заменят тротуарное покрытие, установят светодиодное освещение. Все памятники покрасят, благоустроят территорию вокруг них.



В прошлом году проводилась реконструкция мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ, расположенного в микрорайоне Горького, сообщает управление по информационной политике.

