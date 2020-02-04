 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Февраля

03 Февраля

Популярное

В Бурятии набирает обороты онлайн-турнир мастеров художественного слова

В Бурятии набирает обороты онлайн-турнир мастеров художественного слова
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Уже подано больше 100 заявок из районов Бурятии и Забайкальского края

Республиканский центр народного творчества запустил первый турнир мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан». Обладатель гран-при получит 10 тысяч рублей.

Проект вызвал большой интерес у жителей республики. В вайбер-сообществе «Уран хэлэтэнэй урилдаан», где уже более 1,5 тысяч подписчиков, по голосованию участников определятся обладатели приза зрительских симпатий. Обладателя Гран-при и лауреатов определит экспертное жюри. Также по усмотрению оргкомитета и членов жюри будут учреждены специальные дипломы и призы.

В онлайн-конкурсе соревнуются и дети, и взрослые в трёх номинациях: «Үреэлнүүд» («Благопожелания»), «Жороо үгэнүүд» («Скороговорки»), «Тоолуурнууд» («Считалки»). Самым юным участникам конкурса 4 года, а самые старшие достигли 90 лет. Для участия в турнире подано более 100 заявок от представителей районов Бурятии и Забайкальского края.

Выступление и награждение лучших исполнителей состоится на республиканском празднике «Сагаалган-2020» 24 февраля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. В ФСК готовится праздничная концертная программа с участием известных этно-рок-групп, коллективов и исполнителей из Забайкальского края, Иркутской области, Бурятии, Монголии и Москвы, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
минкультуры РБ конкурс бурятский язык
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии набирает обороты онлайн-турнир мастеров художественного слова
В Бурятии набирает обороты онлайн-турнир мастеров художественного слова
Общество, 04.02.2020
Уже подано больше 100 заявок из районов Бурятии и Забайкальского края
Мэдэгма Доржиева спела под морин-хуур Лудуба Очирова
Мэдэгма Доржиева спела под морин-хуур Лудуба Очирова
Общество, 04.02.2020
Мэдэгма Доржиева и композитор Лудуб Очиров выступили вместе возле дацана
Житель Бурятии добровольно сдал ружья покойного отца
Житель Бурятии добровольно сдал ружья покойного отца
Общество, 04.02.2020
Ружья мужчина нашёл во время уборки дома
В Бурятии из-за коронавируса отменят массовые мероприятия
В Бурятии из-за коронавируса отменят массовые мероприятия
Общество, 04.02.2020
Республиканский оперативный штаб второй раз собрался для обсуждения мер по борьбе с коронавирусом
Дело о гибели в Бурятии американца просят возобновить
Дело о гибели в Бурятии американца просят возобновить
Общество, 04.02.2020
Представители матери погибшего студента Колина Мэдсена обратились в прокуратуру
Конкурс «Белый месяц. Новые голоса» стартовал в Бурятии
Конкурс «Белый месяц. Новые голоса» стартовал в Бурятии
Общество, 04.02.2020
В отборочном туре состязаются талантливые молодые исполнители со всей республики
Старообрядцы со всего мира встретятся в Бурятии
Старообрядцы со всего мира встретятся в Бурятии
Общество, 04.02.2020
Основные мероприятия пройдут с 10 по 12 сентября
Паралимпийца из Бурятии сняли во время работы курьером «Яндекс-еды»
Паралимпийца из Бурятии сняли во время работы курьером «Яндекс-еды»
Общество, 04.02.2020
В Бурятии опровергли информацию о том, что запечатлённый во время работы доставщиком еды Михаил Асташов нуждается в финансировании
Пулевики Бурятии завоевали медали в день рождения тренера
Пулевики Бурятии завоевали медали в день рождения тренера
Общество, 04.02.2020
Спортсмены завоевали 7 медалей Первенства России
В селе в Бурятии затянули с подачей электроэнергии
В селе в Бурятии затянули с подачей электроэнергии
Общество, 04.02.2020
Сельчанин пожаловался на энергетиков в прокуратуру
В Улан-Удэ днём до -26 мороза
В Улан-Удэ днём до -26 мороза
Общество, 04.02.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, по республике сохранится морозная погода
Рыбачки Бурятии соберутся на турнир на Котокеле
Рыбачки Бурятии соберутся на турнир на Котокеле
Общество, 03.02.2020
Победительниц наградят грамотами, медалями, призами и денежным вознаграждением
Юная улан-удэнка победила на первенстве Читы по фигурному катанию
Юная улан-удэнка победила на первенстве Читы по фигурному катанию
Общество, 03.02.2020
В копилке команды также есть «серебро» и «бронза»
Кяхта проведёт конкурс, посвящённый встрече Знамени Победы
Кяхта проведёт конкурс, посвящённый встрече Знамени Победы
Общество, 03.02.2020
Победители примут участие в гала-концерте смотра-конкурса
Чита примет 3-й этап первенства ДФО по конькобежному спорту
Чита примет 3-й этап первенства ДФО по конькобежному спорту
Общество, 03.02.2020
Победители и призёры соревнований продолжат борьбу на первенстве России

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^