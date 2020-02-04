Уже подано больше 100 заявок из районов Бурятии и Забайкальского края
Республиканский центр народного творчества запустил первый турнир мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан». Обладатель гран-при получит 10 тысяч рублей.
Проект вызвал большой интерес у жителей республики. В вайбер-сообществе «Уран хэлэтэнэй урилдаан», где уже более 1,5 тысяч подписчиков, по голосованию участников определятся обладатели приза зрительских симпатий. Обладателя Гран-при и лауреатов определит экспертное жюри. Также по усмотрению оргкомитета и членов жюри будут учреждены специальные дипломы и призы.
В онлайн-конкурсе соревнуются и дети, и взрослые в трёх номинациях: «Үреэлнүүд» («Благопожелания»), «Жороо үгэнүүд» («Скороговорки»), «Тоолуурнууд» («Считалки»). Самым юным участникам конкурса 4 года, а самые старшие достигли 90 лет. Для участия в турнире подано более 100 заявок от представителей районов Бурятии и Забайкальского края.
Выступление и награждение лучших исполнителей состоится на республиканском празднике «Сагаалган-2020» 24 февраля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. В ФСК готовится праздничная концертная программа с участием известных этно-рок-групп, коллективов и исполнителей из Забайкальского края, Иркутской области, Бурятии, Монголии и Москвы, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
В Бурятии набирает обороты онлайн-турнир мастеров художественного слова
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