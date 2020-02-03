Кяхта проведёт конкурс, посвящённый встрече Знамени Победы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Победители примут участие в гала-концерте смотра-конкурса



В Бурятии пройдёт смотр-конкурс, посвящённый встрече Знамени Победы в Кяхте. Мероприятие проводится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. Его участниками могут стать воинские части и подразделения, советы ветеранов, образовательные учреждения, учреждения культуры, трудовые коллективы, общественные объединения и другие организации, расположенные на территории муниципального образования «Город Кяхта».



Конкурс состоится на площади около городской администрации в период с 10 апреля по 5 мая 2020 года. Точная дата и время проведения конкурса будут доведены до участников до 1 марта этого года.



В ходе конкурса участники могут представить номера профессионального, народного и самодеятельного творчества патриотического содержания, а именно:

- театрализованное представление (5-8 мин) (количество выступающих на усмотрение участника);

- вокал (количество выступающих на усмотрение участника);

- хореография (количество выступающих на усмотрение участника);

- стихи (с указанием авторства).



По итогам проведения конкурса будут отобраны концертные номера для участия в гала-концерте смотра-конкурса эстафеты «Знамя Победы». Все участники конкурса будут награждены благодарностью МО «Город Кяхта». Участники с творческими номерами, вошедшими в номинации: «Самый массовый», «Самый оригинальный» и «Приз зрительских симпатий» будут награждены дипломами и ценными призами. Об этом сообщает администрация Кяхты.



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