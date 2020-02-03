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Кяхта проведёт конкурс, посвящённый встрече Знамени Победы

Кяхта проведёт конкурс, посвящённый встрече Знамени Победы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Победители примут участие в гала-концерте смотра-конкурса

В Бурятии пройдёт смотр-конкурс, посвящённый встрече Знамени Победы в Кяхте. Мероприятие проводится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. Его участниками могут стать воинские части и подразделения, советы ветеранов, образовательные учреждения, учреждения культуры, трудовые коллективы, общественные объединения и другие организации, расположенные на территории муниципального образования «Город Кяхта».

Конкурс состоится на площади около городской администрации в период с 10 апреля по 5 мая 2020 года. Точная дата и время проведения конкурса будут доведены до участников до 1 марта этого года.

В ходе конкурса участники могут представить номера профессионального, народного и самодеятельного творчества патриотического содержания, а именно:
- театрализованное представление (5-8 мин) (количество выступающих на усмотрение участника);
- вокал (количество выступающих на усмотрение участника);
- хореография (количество выступающих на усмотрение участника);
- стихи (с указанием авторства).

По итогам проведения конкурса будут отобраны концертные номера для участия в гала-концерте смотра-конкурса эстафеты «Знамя Победы». Все участники конкурса будут награждены благодарностью МО «Город Кяхта». Участники с творческими номерами, вошедшими в номинации: «Самый массовый», «Самый оригинальный» и «Приз зрительских симпатий» будут награждены дипломами и ценными призами. Об этом сообщает администрация Кяхты.

Возрастное ограничение 0+
конкурс смотр эстафета 75 лет Победы ВОВ Великая Отечественная Кяхта Кяхтинский район Бурятия
 
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