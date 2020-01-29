В Бурятии ветеран Великой Отечественной войны отметил 95-летие

В день рождения его поздравили представители администрации, совета ветеранов, отдела социальной защиты населения по Курумканскому району. Гости вручили поздравительные открытки от имени президента страны Владимира Путина, главы Бурятии Алексея Цыденова, а также сертификат на единовременную денежную выплату.





В Курумканском районе Бурятии с юбилейной датой поздравили ветерана Великой Отечественной войны Даши-Ниму Бадмаева – ему исполнилось 95 лет.Даши-Нима Аханаевич Бадмаев родился в 1925 году в улусе Хахи. Его юность пришлась на суровые годы войны, и ему, как и многим его сверстникам пришлось в полной мере испытать все тяготы того времени. В 1943 году Баргузинским райвоенкоматом был призван в армию. Военную службу проходил с июня 1943 года по март 1950 года в составе 57-й мотострелковой дивизии Забайкальского военного округа.Младший сержант Бадмаев награждён орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За победу над Японией», медалью Монгольской народной республики, юбилейными медалями, знаком «Ветеран ЗабВО».После войны Даши-Нима Аханаевич посвятил себя труду. Сейчас он в семье дочери Симы Даши-Нимаевны, окружён заботой родных и близких, сообщают в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.