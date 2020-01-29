В Бурятии ветеран Великой Отечественной войны отметил 95-летие

В Курумканском районе Бурятии с юбилейной датой поздравили ветерана Великой Отечественной войны Даши-Ниму Бадмаева – ему исполнилось 95 лет.
Даши-Нима Аханаевич Бадмаев родился в 1925 году в улусе Хахи. Его юность пришлась на суровые годы войны, и ему, как и многим его сверстникам пришлось в полной мере испытать все тяготы того времени. В 1943 году Баргузинским райвоенкоматом был призван в армию. Военную службу проходил с июня 1943 года по март 1950 года в составе 57-й мотострелковой дивизии Забайкальского военного округа.
Младший сержант Бадмаев награждён орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За победу над Японией», медалью Монгольской народной республики, юбилейными медалями, знаком «Ветеран ЗабВО».
После войны Даши-Нима Аханаевич посвятил себя труду. Сейчас он в семье дочери Симы Даши-Нимаевны, окружён заботой родных и близких, сообщают в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
В день рождения его поздравили представители администрации, совета ветеранов, отдела социальной защиты населения по Курумканскому району. Гости вручили поздравительные открытки от имени президента страны Владимира Путина, главы Бурятии Алексея Цыденова, а также сертификат на единовременную денежную выплату.