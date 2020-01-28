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Иркутск стал на шаг ближе к званию «Город трудовой доблести»

Иркутск стал на шаг ближе к званию «Город трудовой доблести»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Координационный совет по патриотическому воспитанию единогласно поддержал инициативу

Члены координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональном отношениям при мэре Иркутска единогласно поддержали инициативу мэра Дмитрия Бердникова о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести». Кроме этого, совет принял решение обратиться к депутатам Государственной Думы, Законодательного Собрания Иркутской области, Думы Иркутска с просьбой также поддержать данную инициативу.

Работа по присвоению почётного звания ведется по поручению мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Сотрудники музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова при содействии представителей общественности разработали историческое обоснование на присвоение звания «Город трудовой доблести». Работа над документом велась в течение года.

– Считаю, наш город имеет право претендовать на получение такого звания. Новый статус станет одной из мер по сохранению военно-исторического и трудового наследия, по патриотическому воспитанию жителей города, прежде всего молодежи. Администрация Иркутска продолжит работу по формированию пакета документов на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Наряду с обращением к депутатам различных уровней, мы надеемся на поддержку горожан. Будет разработан механизм голосования для жителей Иркутска, которые готовы поддержать нашу инициативу, – уточнил Дмитрий Бердников.

Ранее президент России Владимир Путин предложил наряду с городами-героями и городами воинской славы присваивать почетное звание «Город трудовой доблести» тем городам, жители которых в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции.

Иркутск в годы Великой Отечественной войны направил на фронт более 20 тысяч бойцов. Для нужд фронта в областном центре было налажено производство самолетов, танков, боеприпасов. Кроме того, Иркутск стал первым городом в Советском Союзе, где на средства трудящихся была построена танковая колонна, получившая название «Иркутский комсомолец». В мае 1942 г. техника была передана фронтовой воинской части. 
город трудовой доблести
 
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