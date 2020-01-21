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МВД Бурятии выиграло иск о защите репутации против Вячеслава Мархаева

МВД Бурятии выиграло иск о защите репутации против Вячеслава Мархаева
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сенатор планирует обжаловать решение суда

МВД Бурятии выиграло суд по иску о защите деловой репутации к иркутскому сенатору, лидеру Бурятского отделения КПРФ Вячеславу Мархаеву. Рассмотрение иска состоялось сегодня в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ.

- Сегодня судья вынес резолютивную часть решения. Заявленные требования удовлетворили только в части. Полностью решение будет готово через пять дней, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе суда.

Поводом для иска стало выступление Мархаева в Совете Федерации 25 сентября. Тогда сенатор просил главу Верховного суда проверить действия полиции и Росгвардии при задержаниях на несанкционированной акции на площади Советов в Улан-Удэ 12 сентября.

В иске говорилось, что сенатор распространил «недостоверные сведения» следующего содержания: «Противоправным действиям сотрудников полиции и Росгвардии, фальсификациям на выборах мэра нужна, конечно же, правовая оценка. Блогер Дмитрий Баиров в результате силового захвата получил обухом топора травму, тем не менее, больного привозят в суд».

Как сообщал «Байкал-Daily», полиция посчитала, что эта цитата порочит деловую репутацию МВД по Бурятии как органа государственной власти. Сегодня суд с этим согласился, сообщает «МБХ медиа». МВД также просило обязать Мархаева опровергнуть сведения на заседании Совета Федерации. 

- Мы проиграли. Суд постановил частично удовлетворить требования МВД. То есть заявления сенатора признали не соответствующими действительности, но опровержение в Совфеде ему давать не придётся. Наших свидетелей, которые всё видели, суд отказался допрашивать. Разумеется, будем обжаловать это решение, - сообщил «МБХ медиа» адвокат Сергей Фёдоров.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 сентября на главной площади Улан-Удэ начался стихийный митинг. Всё началось как одиночная акция таксиста-блогера Дмитрия Баирова, требовавшего отпустить задержанного водителя якутского шамана Александра Габышева. К вечеру на место подтянулись коммунисты, заявившие уже требования о перевыборах мэра Улан-Удэ. 10 сентября правоохранители задержали сидевших в машинах Дмитрия Баирова и депутата Народного Хурала от КПРФ Баира Цыренова. В руках у силовиках были топорики: позже было заявлено, «чтобы подрубать осколки от автомобильных стёкол». Несогласованная акция на площади продолжалась вплоть до 12 сентября, когда поздней ночью были задержаны последние протестующие, а площадь перекрыли с официальной формулировкой «для подготовки к празднованию Победы на Халхин-Голе».

На одного из протестующих возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» после того, как он распылил слезоточивый газ против росгвардейца. Дело окончилось судебным штрафом в 5 тысяч рублей. 
суд Совет Федерации
 
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