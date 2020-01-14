В Кяхтинском районе Бурятии поздравили двух 90-летних юбиляров

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район»

Обе долгожительницы родились в середине января 1930 года



В Кяхтинском районе Бурятии поздравили двух жительниц района с 90-летним юбилеем.



Мария Мефодьевна Медведева родилась 11 января 1930 года в селе Оца Красночикойского района Читинской области. В семье была пятым ребенком. Окончила 8 классов средней школы в 1945 году. Училась в кооперативном техникуме Улан-Удэ до 1948 года, где получила специальность «Товаровед животного сырья». По направлению Мария попала в Кударинский аймпотребсоюз в качестве охоторганизатора. С 1949 по 1954 год она работала на различных должностях Наушкинского мясокомбината. Замуж вышла Мария Мефодьевна в 1952 году. Вырастили и воспитали с мужем трёх дочерей. В 1962 году устроилась на работу в Наушкинское агентство Госбанка, откуда и ушла на заслуженный отдых в 1985 году.



За достигнутые успехи в работе Марии Мефодьевне неоднократно объявлялись благодарности, вручались почётные грамоты и ценные подарки. Она – ветеран труда, награждена юбилейными медалями ко Дню Победы.



Марию Мефодьевну поздравили и вручили поздравительные открытки и сертификат представители местного отдела соцзащиты, районной администрации, союза пенсионеров РЖД и совета ветеранов МО «Наушкинское».



Домна Трифоновна Андреева родилась 14 января 1930 года. Рано осталась одна: мама умерла, когда ей было всего 3 года, а отца забрали на фронт в 1941 году. Когда началась Великая Отечественная война, она с 11 лет начала свою трудовую деятельность. По словам юбиляра, детьми собирали для фронта продукты; вязали рукавицы; всё что было, отдавали для армии и для Победы. Собирали колоски, траву, всё съедобное, чтобы спастись от голода. Юная Домна доила коров, сеяла и убирала зерно с полей. Всё делала вручную, машин не было. Не раз ночевали в полях под открытым небом. Выдержали и голод, и холод, всё делали только для победы.



Домна Трифоновна – ветеран труда, участник трудового фронта. Награждена юбилейными медалями ко Дню Победы.



Юбиляра поздравили и вручили поздравительные открытки руководители отдела соцзащиты по району и местного совета ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район».

