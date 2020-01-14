 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Января

13 Января

Популярное

В Кяхтинском районе Бурятии поздравили двух 90-летних юбиляров

В Кяхтинском районе Бурятии поздравили двух 90-летних юбиляров
Общество,  Фото:пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район»
Обе долгожительницы родились в середине января 1930 года

В Кяхтинском районе Бурятии поздравили двух жительниц района с 90-летним юбилеем.

Мария Мефодьевна Медведева родилась 11 января 1930 года в селе Оца Красночикойского района Читинской области. В семье была пятым ребенком. Окончила 8 классов средней школы в 1945 году. Училась в кооперативном техникуме Улан-Удэ до 1948 года, где получила специальность «Товаровед животного сырья». По направлению Мария попала в Кударинский аймпотребсоюз в качестве охоторганизатора. С 1949 по 1954 год она работала на различных должностях Наушкинского мясокомбината. Замуж вышла Мария Мефодьевна в 1952 году. Вырастили и воспитали с мужем трёх дочерей. В 1962 году устроилась на работу в Наушкинское агентство Госбанка, откуда и ушла на заслуженный отдых в 1985 году.

За достигнутые успехи в работе Марии Мефодьевне неоднократно объявлялись благодарности, вручались почётные грамоты и ценные подарки. Она – ветеран труда, награждена юбилейными медалями ко Дню Победы.

Марию Мефодьевну поздравили и вручили поздравительные открытки и сертификат представители местного отдела соцзащиты, районной администрации, союза пенсионеров РЖД и совета ветеранов МО «Наушкинское».

Домна Трифоновна Андреева родилась 14 января 1930 года. Рано осталась одна: мама умерла, когда ей было всего 3 года, а отца забрали на фронт в 1941 году. Когда началась Великая Отечественная война, она с 11 лет начала свою трудовую деятельность. По словам юбиляра, детьми собирали для фронта продукты; вязали рукавицы; всё что было, отдавали для армии и для Победы. Собирали колоски, траву, всё съедобное, чтобы спастись от голода. Юная Домна доила коров, сеяла и убирала зерно с полей. Всё делала вручную, машин не было. Не раз ночевали в полях под открытым небом. Выдержали и голод, и холод, всё делали только для победы.

Домна Трифоновна – ветеран труда, участник трудового фронта. Награждена юбилейными медалями ко Дню Победы.

Юбиляра поздравили и вручили поздравительные открытки руководители отдела соцзащиты по району и местного совета ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район».
долгожитель юбилей ветераны труда Бурятия Кяхтинский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Шахматист из Бурятии стал вторым в «Рапид Гран-При России»
Шахматист из Бурятии стал вторым в «Рапид Гран-При России»
Общество, 14.01.2020
Жамсаран Цыдыпов уступил пол-очка победителю турнира
В Иркутске состоятся всероссийские соревнования по дзюдо
В Иркутске состоятся всероссийские соревнования по дзюдо
Общество, 14.01.2020
В них примут участие юноши 2006-2007 гг.р., мальчики и девочки 2008-2009 гг.р.
В Бурятии издадут лучшие работы по краеведческой и детской литературе
В Бурятии издадут лучшие работы по краеведческой и детской литературе
Общество, 14.01.2020
Стартовал конкурс работ авторов, проживающих в республике
Бурятский легионер стал призёром чемпионата Беларуси по вольной борьбе
Бурятский легионер стал призёром чемпионата Беларуси по вольной борьбе
Общество, 14.01.2020
Димчик Ринчинов взял «серебро» в весовой категории 57 кг
В Бурятии «золотые» юбиляры станцевали супружеский танец
В Бурятии «золотые» юбиляры станцевали супружеский танец
Общество, 14.01.2020
Пара отметила 50-летие совместной жизни
Спортсмены из Бурятии стали чемпионами России по пулевой стрельбе
Спортсмены из Бурятии стали чемпионами России по пулевой стрельбе
Общество, 14.01.2020
Победу одержали Яна Енина и Александр Кондрашин
Игуменья Ника посетила осуждённых женщин в Улан-Удэ
Игуменья Ника посетила осуждённых женщин в Улан-Удэ
Общество, 14.01.2020
Матушка подарила заключённым рождественские подарки
В Улан-Удэ на Крещение откроют одну купель
В Улан-Удэ на Крещение откроют одну купель
Общество, 14.01.2020
Крещенские купания горожанам организуют недалеко от Одигитриевского собора
В Улан-Удэ втрое сократилось количество жалоб на отопление
В Улан-Удэ втрое сократилось количество жалоб на отопление
Общество, 14.01.2020
За декабрь улан-удэнцы звонили в диспетчерскую службу по поводу теплоснабжения 467 раз
Бурятский боец ММА бросил вызов одному из топовых бойцов лиги GFC
Бурятский боец ММА бросил вызов одному из топовых бойцов лиги GFC
Общество, 14.01.2020
«Выясним, кто из нас лучший в Байкальском регионе?», - пишет боец
Иркутский зоосад собирает ёлки после Нового года
Иркутский зоосад собирает ёлки после Нового года
Общество, 14.01.2020
Праздничные деревья послужат подстилкой и кормом для животных
^