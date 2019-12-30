«Один дома» переозвучили на бурятский язык





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дацан Сангха (@datsan_sangha) 29 Дек 2019 в 5:12 PST



В ролике показан поход мальчика в магазин, где он выбирает продукты к праздничному столу. Между ним и продавщицей завязывается привычный в республике разговор, когда люди выясняют – из каких они районов родом, и почему лицо только что встреченного человека кажется таким знакомым. Оказывается, что женщина из Курумканского района, а мама мальчика из соседнего – Баргузинского – района, и, скорее всего, они уже сталкивались где-то. Правда, родился школьник в Кижинге, отец тункинский, поэтому из-за различий в диалектах возникают курьёзные ситуации.



Затем продавщица предлагает ему купить пакеты, но мальчик упорно отказывается – в итоге пакеты, которые он прихватил с собой из дома, рвутся.



Пользователи оценили смешной ролик:



«Вообще классно так поднимает настроение, побольше таких видео»

«Подняли настроение, молодцы!»

«Неужели снова будем смотреть улусные фильмы с твоей озвучкой?»

«Ждём озвучку на «Операцию Ы»

«Шэдэээвр».



Многие пожаловались на отсутствие субтитров, позже по просьбам пользователей они были сделаны в нескольких пабликах.

В ролике показан поход мальчика в магазин, где он выбирает продукты к праздничному столу. Между ним и продавщицей завязывается привычный в республике разговор, когда люди выясняют – из каких они районов родом, и почему лицо только что встреченного человека кажется таким знакомым. Оказывается, что женщина из Курумканского района, а мама мальчика из соседнего – Баргузинского – района, и, скорее всего, они уже сталкивались где-то. Правда, родился школьник в Кижинге, отец тункинский, поэтому из-за различий в диалектах возникают курьёзные ситуации.Затем продавщица предлагает ему купить пакеты, но мальчик упорно отказывается – в итоге пакеты, которые он прихватил с собой из дома, рвутся.Пользователи оценили смешной ролик:«Вообще классно так поднимает настроение, побольше таких видео»«Подняли настроение, молодцы!»«Неужели снова будем смотреть улусные фильмы с твоей озвучкой?»«Ждём озвучку на «Операцию Ы»«Шэдэээвр».Многие пожаловались на отсутствие субтитров, позже по просьбам пользователей они были сделаны в нескольких пабликах.





В Бурятии переозвучили эпизод из всеми любимого новогоднего фильма «Один дома» - герои разговаривают на бурятском языке. Ролик, который появился в ряде пабликах, сделал Жаргал Базаргармаев.- «Суета сует», не экономим на пакетах. Живём один раз, живём на всю катушку. С наступающим Новым годом, товарищи! Сорян, что пропал, но главное, что не без вести. Ценим новогодний видос, и как обычно с вас лайки и тэрэм бэрэм. Все дела. Благодарность, - написал он.