В Москве для детей из Приангарья будет организована экскурсионная программа
Делегация Иркутской области, в которую входят 82 ребёнка, сегодня отправилась в Москву, где традиционно примет участие в общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлевском Дворце. Делегация одна из самых многочисленных в России.
В состав делегации по итогам конкурсных отборов вошли дети со всех 42 муниципальных образований Иркутской области. В поездке ребят будут сопровождать два врача-педиатра, три сотрудника органов МВД России, три педагога-психолога, 12 педагогов. Второй год дети, отправляющиеся на общероссийскую новогоднюю ёлку, экипированы одеждой с символикой региона (куртки, шапки, шарфы).
В Москве для детей из Приангарья будет организована экскурсионная программа (посещение Москвариума, музея Космонавтики, часть ребят приглашена на каток на Красной площади).
Ответственным за отправку делегации Иркутской области на общероссийскую новогоднюю ёлку является региональное министерство социального развития, опеки и попечительства. В этом году на организацию поездки из областного бюджета было израсходовано 2 млн 226 тысяч рублей. Это затраты на авиабилеты и пошив комплектов верхней одежды.
В Иркутск делегация вернется 27 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.
82 ребёнка из Иркутской области отправились на Кремлёвскую ёлку
Общество, Фото:
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