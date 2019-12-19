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Юная агинчанка получит 100 000 рублей от федерации шахмат России

Юная агинчанка получит 100 000 рублей от федерации шахмат России
Общество,  Фото:федерация шахмат Забайкальского края
В декабре она победила на турнирах в Сербии и в Улан-Удэ

Воспитанница Агинской районной детско-юношеской спортивной школы Яна Жапова стала первой в зачёте среди девушек до 16 лет XXXIII международного турнира «Трофей Белграда», который закончился в начале декабря в Сербии. Победа помогла ей прибавить 153 пункта международного рейтинга.

Также с 14 по 15 декабря Яна приняла участие и заняла первое место среди женщин и первое место в командном первенстве в турнире памяти Спиридона Могордоева в Улан-Удэ.

С 4 по 10 января Яна примет участие в 16-й сессии гроссмейстерского центра Сибирского Федерального округа в Новосибирске. С 10 по 13 января – в мемориале Л. Сандахчиева, этапе РАПИД Гран-при России 2020 в рабочем посёлке Кольцово Новосибирской области. С 24 января по 3 февраля – в международном турнире «Moscow Open», этапе женского кубка России 2020.

Кроме этого, Яне Жаповой как призёру первенства Европы назначена премия в 100 тысяч рублей от федерации шахмат России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
шахматы спорт Агинский Бурятский округ
 
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