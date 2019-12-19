В Улан-Удэ откроется выставка, посвящённая маршалу Рокоссовскому

Рокоссовский прожил в Бурятии с 1921 по 1935 годы



21 декабря в 13:00 в столице Бурятии откроется выставка «Герой Отечества», посвящённая выдающемуся полководцу, маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому (1896-1968). Мероприятие пройдёт в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова и приурочено к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и открытию памятника маршалу К. Рокоссовскому на мемориале Победы в Улан-Удэ.



На выставке будут представлены личные вещи (погоны, документы, личное дело и фотографии), в том числе и со школьного музея села Желтура Джидинского района (портсигар, маршальские погоны, воспоминания, фотографии). Кроме того, будут представлены вещи Рокоссовского, связанные с Монголией. Также в информационном киоске на выставке можно будет ознакомиться с письмами и документами. В выставочном зале будут демонстрироваться документальные фильмы о К.К. Рокоссовском. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Справка



К. К. Рокоссовский – маршал, блестящий полководец, дважды герой Советского Союза. Участвовал в трех войнах – Первая мировая война, Гражданская война и Великая Отечественная война. Немцы прозвали его «Генерал-Кинжал».



К.К. Рокоссовский прожил в Бурятии с 1921 по 1935 годы. Воевал с Колчаком и бароном Унгерном. Здесь в городе Кяхта он нашёл свое семейное счастье, женившись на Юлии Барминой. Кроме этого, будущий маршал Победы оказал большое содействие в создании Буркавдивизиона.



Его военная карьера стремительно росла – в 1935 году Рокоссовский получил звание комдива. Однако в 1937 году по ложному обвинению в шпионаже в пользу иностранных держав он был арестован. Из тюрьмы он вышел только в 1940 году, никого не обвинив и не подписав ни одного документа. В том же 1940 году Рокоссовскому вернули все звания и повысили до генерал-майора.



Константин Константинович принимал участия во многих битвах Великой Отечественной войны: Сталинградская битва, Курская битва, освобождал Белоруссию, участвовал в Берлинской наступательной операции. За боевые заслуги он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза в 1944 году. А в победном 1945 году, когда война была окончена, он получил вторую медаль «Золотая звезда», став дважды Героем Советского Союза. В 1946 году именно маршал Рокоссовский принимал парад на Красной площади.



В 1956 году после работы в Польской республике, где он получил звание маршала Польши, Рокоссовский вернулся в СССР, где вновь посвятил себя военной деятельности. В разные годы он становился министром обороны страны, занимал другие высокие государственные посты.



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