 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Декабря

18 Декабря

Популярное

В Улан-Удэ откроется выставка, посвящённая маршалу Рокоссовскому

В Улан-Удэ откроется выставка, посвящённая маршалу Рокоссовскому
Общество, 
Рокоссовский прожил в Бурятии с 1921 по 1935 годы

21 декабря в 13:00 в столице Бурятии откроется выставка «Герой Отечества», посвящённая выдающемуся полководцу, маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому (1896-1968). Мероприятие пройдёт в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова и приурочено к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и открытию памятника маршалу К. Рокоссовскому на мемориале Победы в Улан-Удэ.

На выставке будут представлены личные вещи (погоны, документы, личное дело и фотографии), в том числе и со школьного музея села Желтура Джидинского района (портсигар, маршальские погоны, воспоминания, фотографии). Кроме того, будут представлены вещи Рокоссовского, связанные с Монголией. Также в информационном киоске на выставке можно будет ознакомиться с письмами и документами. В выставочном зале будут демонстрироваться документальные фильмы о К.К. Рокоссовском. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Справка

К. К. Рокоссовский – маршал, блестящий полководец, дважды герой Советского Союза. Участвовал в трех войнах – Первая мировая война, Гражданская война и Великая Отечественная война. Немцы прозвали его «Генерал-Кинжал».

К.К. Рокоссовский прожил в Бурятии с 1921 по 1935 годы. Воевал с Колчаком и бароном Унгерном. Здесь в городе Кяхта он нашёл свое семейное счастье, женившись на Юлии Барминой. Кроме этого, будущий маршал Победы оказал большое содействие в создании Буркавдивизиона.

Его военная карьера стремительно росла – в 1935 году Рокоссовский получил звание комдива. Однако в 1937 году по ложному обвинению в шпионаже в пользу иностранных держав он был арестован. Из тюрьмы он вышел только в 1940 году, никого не обвинив и не подписав ни одного документа. В том же 1940 году Рокоссовскому вернули все звания и повысили до генерал-майора.

Константин Константинович принимал участия во многих битвах Великой Отечественной войны: Сталинградская битва, Курская битва, освобождал Белоруссию, участвовал в Берлинской наступательной операции. За боевые заслуги он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза в 1944 году. А в победном 1945 году, когда война была окончена, он получил вторую медаль «Золотая звезда», став дважды Героем Советского Союза. В 1946 году именно маршал Рокоссовский принимал парад на Красной площади.

В 1956 году после работы в Польской республике, где он получил звание маршала Польши, Рокоссовский вернулся в СССР, где вновь посвятил себя военной деятельности. В разные годы он становился министром обороны страны, занимал другие высокие государственные посты.

Возрастное ограничение 0+
музей выставка история ВОВ Великая Отечественная ветераны ВОВ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области раздали госнаграды РФ и награды региона
В Иркутской области раздали госнаграды РФ и награды региона
Общество, 19.12.2019
Грамоты и медали вручил врио губернатора региона Игорь Кобзев
В Аге вручили премии одарённым школьникам и студентам
В Аге вручили премии одарённым школьникам и студентам
Общество, 19.12.2019
Окружную награду получили 50 юных талантов
В Улан-Удэ откроется выставка, посвящённая маршалу Рокоссовскому
В Улан-Удэ откроется выставка, посвящённая маршалу Рокоссовскому
Общество, 19.12.2019
Рокоссовский прожил в Бурятии с 1921 по 1935 годы
Саночники из Братска вошли в юношескую олимпийскую сборную
Саночники из Братска вошли в юношескую олимпийскую сборную
Общество, 19.12.2019
Они представят Россию на III зимних юношеских Олимпийских играх
Гиревики Бурятии соревновались за путёвку на первенство России
Гиревики Бурятии соревновались за путёвку на первенство России
Общество, 19.12.2019
Кубок главы Кяхты остался у хозяев турнира
Юная агинчанка получит 100 000 рублей от федерации шахмат России
Юная агинчанка получит 100 000 рублей от федерации шахмат России
Общество, 19.12.2019
В декабре она победила на турнирах в Сербии и в Улан-Удэ
В Улан-Удэ проходит акция «GO на лёд»
В Улан-Удэ проходит акция «GO на лёд»
Общество, 19.12.2019
Для городских ребят проводят бесплатные мастер-классы и катания
Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения
Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения
Общество, 19.12.2019
21 декабря в честь дня рождения Байкальского Деда Мороза в Слюдянке пройдёт праздник
В Улан-Удэ выбирают необыкновенные ёлки
В Улан-Удэ выбирают необыкновенные ёлки
Общество, 19.12.2019
Организаторы приглашают всех желающих полюбоваться работами
В Иркутске пройдут состязания по радиоуправляемому дрифту
В Иркутске пройдут состязания по радиоуправляемому дрифту
Общество, 19.12.2019
Радиоуправляемый дрифт - это вид автомодельного спорта
Улан-удэнец спас застрявшую на высоком столбе кошку
Улан-удэнец спас застрявшую на высоком столбе кошку
Общество, 19.12.2019
Чёрную кошку, сидевшую на столбе, едва не заклевали до смерти вороны
В Бурятии «Заповедном Подлеморье» обучают госинспекторов
В Бурятии «Заповедном Подлеморье» обучают госинспекторов
Общество, 19.12.2019
В программу обучения были включены новые дисциплины
Анатолий Михаханов поздравил с Новым годом на бурятском и японском языках
Анатолий Михаханов поздравил с Новым годом на бурятском и японском языках
Общество, 19.12.2019
Пользователи Сети одобрили интересное поздравление
В Улан-Удэ проведут благотворительную фотосессию с животными
В Улан-Удэ проведут благотворительную фотосессию с животными
Общество, 19.12.2019
Все собранные деньги пойдут на помощь бродячим собакам в столице Бурятии

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^