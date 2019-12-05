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В Кабанском районе Бурятии проведут патриотическую акцию

В Кабанском районе Бурятии проведут патриотическую акцию
Общество, 
В её рамках состоится флешмоб – построение в число «75»

9 декабря с 14:00 в День Героев Отечества по всей Республики Бурятия пройдёт патриотическая акция, посвящённая «Старту» празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Кабанском районе акция пройдёт на центральной площади посёлка Селенгинск и села Кабанск. В программе акции:
- Церемония открытия, выступление официальных лиц;
- Возложение венка и минута молчания;
- Исполнение песен и стихов о Великой Отечественной войне, флешмоб – построение в число «75»;
- Церемония закрытия.

К участию приглашаются все желающие. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
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