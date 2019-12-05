В Бурятии 19-летняя колясочница планирует покорить Мунку-Сардык

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Инвалид-колясочница из Бурятии 19-летняя Аюна Бербидаева шаг за шагом идёт к исполнению своей мечты – покорению высочайшей точки Восточного Саяна Мунку-Сардык, высота которого составляет 3491 м.- Четыре года назад у девушки из-за воспаления спинного мозга отказали ноги. Аюна не унывает и ведёт активный образ жизни, - сообщается в группе горного движения «Хан Тенгри».Стремление девушки объединило вокруг неё группу неравнодушных и увлечённых людей: профессиональных альпинистов, спасателей, тренера-реабилитолога, врача – травматолога, фотографов и видеооператоров. А горное движение «Хан Тенгри» запустило мотивационный проект «Аюна 2020. К вершине своей мечты!».- Никогда в жизни я не ходила в горы и в походы, но я всегда об этом мечтала. Так здорово подняться на Мунку-Сардык, там же такая неописуемая красота, и мы все загорелись этой идеей, - рассказала Аюна в первом выпуске проекта «Аюна 2020. К вершине своей мечты!».В течение последних месяцев Аюна вместе с командой ведёт активную подготовку к восхождению: они тренируются, ищут партнёров, готовят оборудование и экипировку.Девушка планирует подняться на Мунку-Сардык в апреле 2020 года.