В Иркутске подвели итоги фестиваля бурятских семей

Общество, Фото: пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья

Победителями признаны Балдановы из Осинского района



23 ноября в Иркутске впервые состоялся семейный праздник-фестиваль «Живые традиции». На мероприятие съехались бурятские семьи, которые сохранили родной язык, традиции и обычаи.



По словам организаторов, праздник задумывался для того, чтобы показать, какие традиции издревле существовали в бурятских семьях, чтобы их не забывали, передавали из поколения в поколение, делились друг с другом. Участники презентовали свой род на бурятском языке, рассказывали о семейных традициях, соревновались в творческом конкурсе.



Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, победителями и призёрами фестиваля «Живые традиции» стали:

Диплом I степени – семья Балдановых, род Онгой, Осинский район;

Диплом II степени – семья Готоловых, род Ханьин - Сагаан Шубуун, Нукутский район;

Диплом III степени – семья Кузнецовых, Род Кузнецовы, Качугский район;

Диплом участника – семья Соколовых, род Ашабагад, Нукутский район;

Диплом участника – семья Халзановых, род Онгой, г. Иркутск (Осинский район).

