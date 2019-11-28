Победителями признаны Балдановы из Осинского района
23 ноября в Иркутске впервые состоялся семейный праздник-фестиваль «Живые традиции». На мероприятие съехались бурятские семьи, которые сохранили родной язык, традиции и обычаи.
По словам организаторов, праздник задумывался для того, чтобы показать, какие традиции издревле существовали в бурятских семьях, чтобы их не забывали, передавали из поколения в поколение, делились друг с другом. Участники презентовали свой род на бурятском языке, рассказывали о семейных традициях, соревновались в творческом конкурсе.
Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, победителями и призёрами фестиваля «Живые традиции» стали:
Диплом I степени – семья Балдановых, род Онгой, Осинский район;
Диплом II степени – семья Готоловых, род Ханьин - Сагаан Шубуун, Нукутский район;
Диплом III степени – семья Кузнецовых, Род Кузнецовы, Качугский район;
Диплом участника – семья Соколовых, род Ашабагад, Нукутский район;
Диплом участника – семья Халзановых, род Онгой, г. Иркутск (Осинский район).
В Иркутске подвели итоги фестиваля бурятских семей
Общество, Фото:
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