Здание филармонии в Чите станет фиолетовым

17 ноября Забайкальская краевая филармония присоединится к международной акции, приуроченной ко всемирному Дню недоношенных детей



В этот день здание учреждения будет подсвечено фиолетовым цветом. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской филармонии.



17 ноября по инициативе Европейского фонда заботы о новорождённых пациентах ((EFCNI) более чем в 200 странах мира отмечают всемирный день недоношенных детей, привлекая внимание к проблеме свыше 2,5 млрд. человек. Во всём мире, для освещения проблемы, реализуются проекты с подсветкой известных зданий и сооружений фиолетовым цветом. Фиолетовый цвет является официальным цветом EFCN, который символизирует надежду, сострадание и открытость.



В России данный проект впервые начал реализовываться с 2015 года благодаря благотворительному фонду помощи недоношенным детям «Право на чудо». За 4 года к акции присоединились многие города России.

