17 ноября Забайкальская краевая филармония присоединится к международной акции, приуроченной ко всемирному Дню недоношенных детей
В этот день здание учреждения будет подсвечено фиолетовым цветом. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской филармонии.
17 ноября по инициативе Европейского фонда заботы о новорождённых пациентах ((EFCNI) более чем в 200 странах мира отмечают всемирный день недоношенных детей, привлекая внимание к проблеме свыше 2,5 млрд. человек. Во всём мире, для освещения проблемы, реализуются проекты с подсветкой известных зданий и сооружений фиолетовым цветом. Фиолетовый цвет является официальным цветом EFCN, который символизирует надежду, сострадание и открытость.
В России данный проект впервые начал реализовываться с 2015 года благодаря благотворительному фонду помощи недоношенным детям «Право на чудо». За 4 года к акции присоединились многие города России.
Здание филармонии в Чите станет фиолетовым
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
17 ноября Забайкальская краевая филармония присоединится к международной акции, приуроченной ко всемирному Дню недоношенных детей
В молодёжном центре Свято-Троицкого храма Улан-Удэ начинает работу театральная студия «Диалог»
В исправительном учреждении появились новые мячи
К празднику улан-удэнские полицейские подошли с достойными результатами
На конкурс было представлено более 80 рисунков
Они получили участок площадью пять гектаров
За награды боролись 500 спортсменов со всей страны
Соревнования проводились в столице России
Необычная стела появится на въезде в село Орлик
Концертный зал пианиста Дениса Мацуева построят на стрелке Чертугеевского залива Иркутского водохранилища
Проезжая по мосту через реку Хилок, люди рискуют жизнью. ВИДЕО
Часть территории парка имени Орешкова огородили забором, и там идут строительные работы
Девушка занимается фитнесом и бегает по вечерам
Сотрудницы Улан-Удэнского авиазавода объединились в «Академию мам»
Спортсмен из Бурятии выполнил норматив мастера спорта