В Улан-Удэ завершилась реконструкция двух тепломагистралей

Минстрой РБ принёс извинения жителям за временные неудобства



В столице Бурятии завершилась реконструкция тепломагистралей №4 и №5. Перекладка тепловой сети осуществлялась по улицам: Тропинина, Моховая, Трубачеева, Лебедева, Сахьяновой, Терешковой и бульвару Карла Маркса. Также завершились работы по реконструкции тепломагистрали №2 по улицам: Кирова, Советская, Каландаришвили, Партизанская и Куйбышева. Работы велись в рамках госпрограммы России «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».



По новым коммуникациям уже запущен теплоноситель. Кроме того, восстановлено асфальтовое покрытие, ведётся благоустройство территории.



Реконструируемые объекты теплосети стали единственными в этом году, которые расположены сразу на нескольких улицах города. Масштаб работы был обусловлен изношенностью теплосети. Всего было заменено более трёх с половиной километров трубопровода разных диаметров.



Для обеспечения надёжности работы теплосети и качества поставляемого ресурса подрядные организации в своей работе использовали трубы высокой заводской готовности в ППУ-изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. Общий объём финансирования работ на теплосетевом комплексе составил более трехсот млн. рублей.



Однако работы по реконструкции теплосетей продолжаются. В настоящее время ведутся работы по замене труб на Читинском переезде. Перекладку трассы длиной 211 метров планируется завершить до конца ноября этого года.



Минстрой благодарит жителей за терпение и приносит свои извинения за временные неудобства, сообщает пресс-служба ведомства.

