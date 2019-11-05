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В Улан-Удэ завершилась реконструкция двух тепломагистралей

В Улан-Удэ завершилась реконструкция двух тепломагистралей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Минстрой РБ принёс извинения жителям за временные неудобства

В столице Бурятии завершилась реконструкция тепломагистралей №4 и №5. Перекладка тепловой сети осуществлялась по улицам: Тропинина, Моховая, Трубачеева, Лебедева, Сахьяновой, Терешковой и бульвару Карла Маркса. Также завершились работы по реконструкции тепломагистрали №2 по улицам: Кирова, Советская, Каландаришвили, Партизанская и Куйбышева. Работы велись в рамках госпрограммы России «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

По новым коммуникациям уже запущен теплоноситель. Кроме того, восстановлено асфальтовое покрытие, ведётся благоустройство территории.

Реконструируемые объекты теплосети стали единственными в этом году, которые расположены сразу на нескольких улицах города. Масштаб работы был обусловлен изношенностью теплосети. Всего было заменено более трёх с половиной километров трубопровода разных диаметров.

Для обеспечения надёжности работы теплосети и качества поставляемого ресурса подрядные организации в своей работе использовали трубы высокой заводской готовности в ППУ-изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. Общий объём финансирования работ на теплосетевом комплексе составил более трехсот млн. рублей.

Однако работы по реконструкции теплосетей продолжаются. В настоящее время ведутся работы по замене труб на Читинском переезде. Перекладку трассы длиной 211 метров планируется завершить до конца ноября этого года.

Минстрой благодарит жителей за терпение и приносит свои извинения за временные неудобства, сообщает пресс-служба ведомства.
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