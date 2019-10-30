Событие произойдёт на Ночи искусств
3 ноября в 17:00 в Республиканской детско-юношеской библиотеке пройдёт вечер поэзии на разных языках «Люди и стихи».
На вечере прозвучат стихи на польском, китайском, корейском, монгольском, французском, английском, узбекском, казахском, тайваньском, татарском, якутском и других языках.
Носители языков прочтут стихи своих любимых авторов. Чтение стихотворений будет сопровождаться переводом на русский язык
Мероприятие пройдёт в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» и Дня народного единства.
Вход свободный, сообщили в республиканской детско-юношеской библиотеке.
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Стихотворения на 15 языках прочтут в Улан-Удэ
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