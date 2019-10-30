Стихотворения на 15 языках прочтут в Улан-Удэ

Событие произойдёт на Ночи искусств



3 ноября в 17:00 в Республиканской детско-юношеской библиотеке пройдёт вечер поэзии на разных языках «Люди и стихи».



На вечере прозвучат стихи на польском, китайском, корейском, монгольском, французском, английском, узбекском, казахском, тайваньском, татарском, якутском и других языках.



Носители языков прочтут стихи своих любимых авторов. Чтение стихотворений будет сопровождаться переводом на русский язык



Мероприятие пройдёт в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» и Дня народного единства.



Вход свободный, сообщили в республиканской детско-юношеской библиотеке.



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