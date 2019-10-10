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Экстремалы велоспорта соберутся в Чите на турнир

Экстремалы велоспорта соберутся в Чите на турнир
Общество,  Фото:pixabay.com
На соревнования приедут спортсмены из Бурятии и Иркутской области

12 октября в лесном массиве стадиона СибВО в Чите состоится турнир по экстремальному велоспорту BMX contest «Адреналин парк». BMX contest – это турнир по экстремальному виду спорта, представляющему собой катание на велосипеде с целью выполнения трюков и (или) преодоления препятствий. Эти соревнования завершат велосезон в Забайкалье.

Свои навыки на турнире продемонстрируют профессионалы и новички в возрасте от 16 до 40 лет. Также ожидается участие велосипедистов из Красноярского края, Иркутской области и Республики Бурятия.

- Во время мероприятия каждый желающий сможет научиться экстремальному велоспорту на специализированной площадке. Завершением соревнований будет вечерний кинопоказ, где мы посмотрим видеоролики о велоспорте, – сообщил многократный призёр российских и международных турниров, главный организатор соревнований Евгений Курников.

Торжественное открытие турнира начнётся в 13:00. Пикник и вечерний кинопоказ состоится в 18:00, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

Возрастное ограничение 16+
BMX велоспорт турнир экстремальные виды спорта спорт Чита Забайкальский край
 
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