На соревнования приедут спортсмены из Бурятии и Иркутской области
12 октября в лесном массиве стадиона СибВО в Чите состоится турнир по экстремальному велоспорту BMX contest «Адреналин парк». BMX contest – это турнир по экстремальному виду спорта, представляющему собой катание на велосипеде с целью выполнения трюков и (или) преодоления препятствий. Эти соревнования завершат велосезон в Забайкалье.
Свои навыки на турнире продемонстрируют профессионалы и новички в возрасте от 16 до 40 лет. Также ожидается участие велосипедистов из Красноярского края, Иркутской области и Республики Бурятия.
- Во время мероприятия каждый желающий сможет научиться экстремальному велоспорту на специализированной площадке. Завершением соревнований будет вечерний кинопоказ, где мы посмотрим видеоролики о велоспорте, – сообщил многократный призёр российских и международных турниров, главный организатор соревнований Евгений Курников.
Торжественное открытие турнира начнётся в 13:00. Пикник и вечерний кинопоказ состоится в 18:00, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Возрастное ограничение 16+
Экстремалы велоспорта соберутся в Чите на турнир
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