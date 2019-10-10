Однако не все автомобилисты согласились с тем, что в центре города нужен ещё один светофор
Мэр города Игорь Шутенков ответил на необычную просьбу установить светофор на пересечении улиц Борсоева и Ербанова.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на проезжей части возле Дома быта появился самодельный щит с надписью «Мэр, здесь нужен светофор». По мнению некоторых автомобилистов, пешеходный переход в этом месте создаёт пробки.
- Увидел оригинальное предложение горожан установить светофор на перекрёстке улицы Борсоева и Ербанова, возле здания Дома быта. Оценил креатив). Спасибо за предложение, мы этот вопрос на самом деле уже рассматривали. В следующем году будет установлен светофор. Средства на установку светофора предусмотрели, - написал на своей странице в Instagram Игорь Шутенков.
Другие же водители возмутились и заявили, что светофор на этом месте не нужен. Своё мнение и предложения они активно высказывают в соцсетях.
«Не нужен там светофор. Это будет светофор-вредитель», «Не понимаю зачем он там», «Чтобы пробка была от ЛВРЗ», «Пешеходный светофор нужен на «Ландыше»! Иначе это бесконечная история: по одному с разных сторон не спеша», «Там нужен виадук!!! Не знаю как, но виадук!!!», пишут подписчики паблика ДТП 03 RUS.
Мэр Улан-Удэ ответил согласием на креативную просьбу о светофоре
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она была посвящена международному дню пожилого человека
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с вечера балета
Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность
Презентация состоится 15 октября
Однако не все автомобилисты согласились с тем, что в центре города нужен ещё один светофор
Это связано с сезонным похолоданием
Сегодня в центре Улан-Удэ появился необычный знак
Мероприятие приурочили к декаде пожилого человека
Лучшим сувениром был признан аксессуар «Белёк»
Жаргал Раднаев исполняет в дороге песни на бурятском языке
Почта России подвела итоги ежегодного XVII всероссийского конкурса детских писем «Лучший урок письма»
Мероприятие провели сотрудники УФСИН
Среди уникальных вещей – письмо знаменитого кинорежиссёра о Верхнеудинске
В исправительной колонии №1 в городе Нерчинск продолжается уборочная кампания
В субботу состоится «Кросс лыжника»