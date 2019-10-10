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Мэр Улан-Удэ ответил согласием на креативную просьбу о светофоре

Мэр Улан-Удэ ответил согласием на креативную просьбу о светофоре
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако не все автомобилисты согласились с тем, что в центре города нужен ещё один светофор

Мэр города Игорь Шутенков ответил на необычную просьбу установить светофор на пересечении улиц Борсоева и Ербанова.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на проезжей части возле Дома быта появился самодельный щит с надписью «Мэр, здесь нужен светофор». По мнению некоторых автомобилистов, пешеходный переход в этом месте создаёт пробки.

- Увидел оригинальное предложение горожан установить светофор на перекрёстке улицы Борсоева и Ербанова, возле здания Дома быта. Оценил креатив). Спасибо за предложение, мы этот вопрос на самом деле уже рассматривали. В следующем году будет установлен светофор. Средства на установку светофора предусмотрели, - написал на своей странице в Instagram Игорь Шутенков.

Другие же водители возмутились и заявили, что светофор на этом месте не нужен. Своё мнение и предложения они активно высказывают в соцсетях.

«Не нужен там светофор. Это будет светофор-вредитель», «Не понимаю зачем он там», «Чтобы пробка была от ЛВРЗ», «Пешеходный светофор нужен на «Ландыше»! Иначе это бесконечная история: по одному с разных сторон не спеша», «Там нужен виадук!!! Не знаю как, но виадук!!!», пишут подписчики паблика ДТП 03 RUS.
светофор мэр
 
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