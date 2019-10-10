Улан-удэнцы креативно просят установить светофор

Сегодня утром в Улан-Удэ на перекрёстке улицы Борсоева и проспекта 50-летия Октября, возле здания Дома быта, выставили небольшой щит с просьбой установить на этом месте светофор.
- Мэр, здесь нужен светофор, - гласит надпись на самодельном знаке.
Автомобилисты жалуются, что на этом месте из-за постоянно перебегающих пешеходов образуется пробка.
Ранее водители жаловались на затор из-за пешеходов на пересечении улиц Ленина – Советская. Однако здесь обошлось без креативного привлечения внимания к проблеме. Вскоре возле ТЦ «Форум» появился светофор.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2015 году в центре города на улице Коммунистическая необычным способом обозначили ямы на дорогах - в них поставили стулья.
В том же году неизвестные обрисовали ямы на дорогах на улице Трубачеева. В народе улицу называли «33 колодца». Также анонимные активисты обвели краской ямы на улицах Добролюбова, Революции, Гагарина. В ГИБДД тогда к затее отнеслись положительно. По словам автоинспекторов, видя разметку на дороге, водители снижают скорость.
А в мэрии отметили, что напоминания о ямах излишни, поскольку на тот момент уже были объявлены конкурсы на проведение ремонта дорог.