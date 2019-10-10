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На Байкале спугнули медведя, поймавшего нерпу

На Байкале спугнули медведя, поймавшего нерпу
Общество, 
Медведь испугался людей на судне и бросил нерпу. ВИДЕО

В российском паблике новостей Mash появилось видео, снятое на Байкале. В коротком ролике показано, как люди на небольшом водном судне отпугнули медведя, который поймал нерпу на берегу и собирался её съесть. Косолапый, увидев людей, бросает свою добычу и быстро убегает в лес. Тем временем, нерпа также стремительно устремляется к воде, чтобы спастись.


Видео довольно популярно в Сети: его посмотрели более 238 тысяч раз, здесь между пользователями возник спор – правильно ли сделали мужчины, отпугнув дикого зверя и вмешавшись в естественную пищевую цепочку.

медведь нерпы
 
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