На Байкале спугнули медведя, поймавшего нерпу

В российском паблике новостей Mash появилось видео, снятое на Байкале. В коротком ролике показано, как люди на небольшом водном судне отпугнули медведя, который поймал нерпу на берегу и собирался её съесть. Косолапый, увидев людей, бросает свою добычу и быстро убегает в лес. Тем временем, нерпа также стремительно устремляется к воде, чтобы спастись.







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Видео довольно популярно в Сети: его посмотрели более 238 тысяч раз, здесь между пользователями возник спор – правильно ли сделали мужчины, отпугнув дикого зверя и вмешавшись в естественную пищевую цепочку.